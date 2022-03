La negación del racismo es el mayor desafío de la sociedad

La negación del racismo es el mayor reto que enfrenta Puerto Rico, al igual que otros países como Costa Rica, para erradicarlo y reivindicar la afrodescendencia, según coincidieron las panelistas en el foro Raza, Justicia y Poder en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP).

El conversatorio, moderado por la primera decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian Neptune Rivera, estuvo compuesto por la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, y la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr.

Oronoz Rodríguez reconoció que el primer paso para erradicar el racismo es visibilizar y reconocer la realidad de Puerto Rico, “un pueblo absolutamente racista”, a través de estadísticas.

Mencionó como ejemplo que en el Tribunal no se pregunta la raza de la persona, lo que representa un problema porque no se pueden ver las inequidades. Aseguró que se necesitan los datos para estudiar cómo se van a contrarrestar los efectos del racismo.

“Cuando estamos en la Escuela de Derecho se nos enseña que todos somos iguales ante la ley, lo dice la Constitución, lo dicen nuestras leyes, que el derecho es neutral, que los jueces y juezas tenemos que ser ciegos y ciegas al momento de aplicar la ley. Qué gran falacia. Todo lo que se ha vivido antes de llegar a ese momento en un tribunal no ha sido neutral, no ha sido equitativo”, aseguró Oronoz Rodríguez.

Asimismo, Rivera Lassén sostuvo que el racismo no es neutral, es sistémico y estructural.

“El derecho responde a la visión económica, política, social del momento y una vez se convierte en normativa usted la ve, pero no la ve. Usted la vive, pero no sabe que lo está viviendo, usted lo defiende, pero no sabe lo que está defendiendo, aunque en muchas ocasiones va en contra suya”, aseguró la senadora y defensora de derechos humanos.

Añadió que el sistema se defiende e incluso se resiste cuando alguien trata de cambiarlo, por lo que no es casualidad que personas digan que hablar de perspectiva racial puede ser una ideología, “lo que es una ideología es el patriarcado”, dijo.

“El poder del patriarcado incluye el poder sobre las personas. Esa visión de que hay seres que tienen menos derechos que otras en tanto su naturaleza, que otra persona puede ser su dueña, esa es la visión patriarcal”, expresó Rivera Lassén.