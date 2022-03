Gobernador descarta ruta campo traviesa para construir expreso Hatillo-Aguadilla

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que el tramo que conduce de Hatillo hasta Aguadilla se hará por elevados en la PR-2, por lo que se descartó la ruta campo traviesa.

”La que está ya en curso, a nivel de diseño y de estudio ambiental es la extensión de la PR- 22 hasta Hatillo, sin impactar el karso. Esas son mis instrucciones, eso ya está en curso. La próxima fase, que no ha comenzado pero está planificada, es desde Hatillo, Aguadilla hacerlo mediante elevados”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Es para realmente no impactar el karso. Eso se está diseñando así, precisamente para no impactar el karso, porque la política pública es que no se impacte”, añadió.

Cuestionado si esa declaración no representa un cambio de postura, el gobernador contestó que, “no es cambio, porque está en mi programa de gobierno que antes era el plan de campaña. Así que yo lo tenía ahí ya. Mi compromiso de esa extensión es que se hiciera de tal manera que no impactara el karso.Cuando se consultaron a los técnicos de la autoridad de Carreteras, se trazó la ruta de tal manera que no impacte karso y el resultado, es que son dos fases: la primera Hatillo sin impactar, karso. La segunda, de Hatillo a Aguadilla sin impactar karso. Pero en ese caso, no puede ser campo traviesa porque hay karso”.

Tanto la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, así como el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo, aseguraron-en entrevistas y en vistas públicas- que al momento no se había tomado una determinación final sobre la ruta, aunque dejaron saber que el estimado de la construcción sería de 1,200 millones de dólares.