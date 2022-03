Acusan a aseguradora MAPFRE de atropellar a empresarios que exigen pago por daños huracán María

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús E, Vázquez Rivera, denunció a la aseguradora española MAPFRE, que se niega a pagar las reclamaciones que han hecho los pequeños y medianos empresarios y miles de ciudadanos por los daños ocasionados por el paso del huracán María a sus establecimientos y residencias.

“Han pasado ya 5 años del paso del Huracán María y nuestros empresarios y ciudadanos han tenido que recurrir a la vía legal para que sus derechos les sean honrados. La aseguradora MAPFRE en voz de su presidente, Antonio Huertas, ha indicado a los medios de comunicación que no reconoce a los ajustadores públicos que llegaron de los Estados Unidos, porque según él, sobrevaloraron los daños. El presidente de MAPFRE parece indicar llanamente que la aseguradora no va a pagar las demandas judiciales presentadas por los asegurados afectados por el huracán María, Esto tiende a confirmar una estrategia nociva y dañina de MAPFRE tras la continua denegatoria de si quiera hacer adelantos de pagos por las sumas que ya reconoció en su ajuste y que los Tribunales le han ordenado pagar. Esto sí es una afrenta contra la seguridad jurídica en Puerto Rico y demuestra una insubordinación de la aseguradora española que tal vez se percibe por encima de nuestro sistema legal”, dijo Vázquez.

El presidente del CUD, le exigió a MAPFRE que acate las decisiones de los tribunales y le pague a los empresarios y ciudadanos asegurados “que hacen uso de los instrumentos legales que provee nuestro ordenamiento en aras de conseguir que la aseguradora considere cabalmente los daños sufridos, y por los cuales tienen derecho a ser compensados de conformidad al contrato de seguros”. Añadió que el Sr. Huertas como representante de MAPFRE parece abiertamente contrariar el estado de derecho en Puerto Rico, al afirmar los prejuicios de su compañía contra los asegurados que recurren a la contratación de ajustadores públicos, figura regulada en el Código de Seguros “para que le asista en el reclamo de pérdidas o daños bajo la póliza”.

“MAPFRE y su presidente olvidan que operan en una industria de alto interés público y que por su “vital trascendencia en el ámbito socioeconómico del País es una altamente regulada”. Más aún, de las expresiones del Sr. Antonio Huertas se puede interpretar un desdén por las salas especializadas para el manejo de las demandas instadas por los asegurados perjudicados por el huracán María. Asimismo, por medio de esas expresiones del alto ejecutivo de MAPFRE se podría interpretar que éste predica la necesidad de capacitar a los jueces porque no han dado paso al deseo de MAPFRE de concretizar sus alegaciones de fraude contra los asegurados que se atrevieron a demandarle”, expresó el presidente del Centro Unido de Detallistas.

El líder del CUD recordó que ante la realidad de cientos de demandas pendientes resulta deplorable que, “desde su alto podio el presidente de la aseguradora que generó “765 millones de euros en 2021, para un alza de 45,3% más que el anterior”, diga que es “un poco extremo” robustecer el sistema judicial para atender las reclamaciones judiciales que MAPFRE temerariamente se niega a pagar. “Son miles de personas y familias que aún esperan tras 5 años que el seguro responda a pesar de que pagaron una prima para recibir ese beneficio y resulta indignante que, haciendo alarde de su estabilidad financiera, también se pretendan deslegitimar los medios que ha aprobado el Poder Judicial para atender la crisis provocada por MAPFRE”. Aseguró que el CUD no descansará hasta que nuestros empresarios y ciudadanos se les pague hasta el último centavo por todos los daños sufridos por el Huracán María.

A este reclamo también se unió, el presidente de la Federación de Condominios y Control de Acceso (FEDCCA), Ignacio R. Veloz, quién denunció que no solo no solo los pequeños y medianos comerciantes son los afectados sino también, cientos de condominios y miles de residentes. “Entendemos que es vergonzoso que, al día de hoy, después de 5 años, tengamos cientos de condominios que no han podido cobrar lo justo por los daños del Huracán María teniendo un seguro con MAPFRE para ellos. Conocemos de muchos condominios que por desespero aceptaron el dinero que les envió MAPFRE, pero no fue suficiente y tuvieron que hacer derrama y/o usar el dinero de la cuenta de reserva para poder cubrir los daños para los que no recibieron compensación. Lamentablemente, en muchas de esas instancias, titulares han tenido que pagar por los daños de sus apartamentos y otros continúan con los daños porque no los pueden pagar. Tristemente, ante las posturas irrazonables y abusivas de aseguradoras que lo que han hecho es presionar a los consejos de titulares para que claudiquen sus derechos y terminen aceptando migajas, hoy en día cientos de condominios no han podido cobrar los daños y muchos ni tan siquiera han recibido un adelanto para atender situaciones de urgencia y necesarias”, concluyó