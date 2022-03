Senadora presenta medida para eliminar las multas de AutoExpreso

La senadora novoprogresista Keren Riquelme presentó el Proyecto del Senado 775, el cual eliminaría toda las multas de $15 por infracciones cometidas por falta de balance en la cuenta de AutoExpreso.

“Conocemos las críticas con el sistema de AutoExpreso y se tiene que buscar soluciones reales que impacten, de manera positiva, a nuestra gente ya. Este proyecto tiene un impacto inmediato con la eliminación de multas. Además, presenta un nuevo protocolo de acciones que serán incorporadas en la Ley 22-2000, conocida como ‘Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’ los cuales regirán el sistema de peajes y multas en la Isla no importar el operador que administre el AutoExpreso”, señaló Riquelme.

La medida también establece un nuevo proceso de notificación y cobro de peajes adeudados que incorpora un nuevo sistema de contabilidad de la cuenta de peaje por ciclos de 30 días.

“Actualmente, si al momento de pasar por el peaje la cuenta no tiene fondos suficientes, el sistema simplemente no cobra nada y comienza el proceso de notificación de infracción y posterior imposición de multa. En el nuevo sistema, si al pasar por un peaje la cuenta no tiene fondos, se registra el monto pendiente a pago como un balance negativo.”, dijo la Senadora por Acumulación.

En lugar de tener 120 horas para reponer el pago adeudado, la deuda se cobrará de los fondos que se depositen en cualquier momento del ciclo de 30 días.

El proyecto, además, requerirá el registro del sello de pago para su activación, por lo que no serán activados sin que se haya completado su registro.

Por otra parte, la pieza legislativa, aunque retiene el proceso de notificación dentro de las 24 horas cuando se rebasó un peaje sin balance, establece que sólo se envía una notificación de cobro formal, impresa, por correo, cuando al terminar el ciclo quede un balance pendiente a cobro.

Esto representa un ahorro tremendo de tiempo, mano de obra y materiales porque agrupa en una sola notificación todas las infracciones que queden pendiente a cobro al final del ciclo.

Al final de cada ciclo el balance de las cuentas que cierren el ciclo en positivo, incluyendo las de balance en $0.00, se trasladará al próximo ciclo.

Pero si al cierre de un ciclo una cuenta muestra un balance negativo, la cuenta comenzará el próximo ciclo en un balance de $0.00 debido a que el balance negativo entrará en el proceso de cobro que se ha descrito.