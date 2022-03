Representante pide la cancelación contrato de cabildero “Charlie Black” con la Cámara

Ante las recientes y escandalosas revelaciones sobre el contrato otorgado por la Cámara de Representantes a la firma de cabildeo Prime Policy Group LLC, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, exigió la cancelación de dicho contrato inmediatamente.

“Lo que ha salido públicamente, particularmente las expresiones del propio presidente de la Cámara sobre el trabajo que realiza la firma de cabildeo Prime Policy Group LLC, la cual, según (Rafael ‘Tatito’) Hernández Montañez se dedica a temas de inmigración con países extranjeros como Honduras y Panamá, asunto que Puerto Rico no tiene ninguna jurisdicción por ser colonia. Esto es razón más que suficiente para ordenar la cancelación de dicho contrato hoy mismo”, dijo el líder del PNP en la Cámara Baja.

“Puerto Rico no puede trabajar en ningún asunto sobre inmigración, eso es campo ocupado por el gobierno federal. Es irónico, pero hace unos días atrás el presidente de la Cámara pidió al Departamento de Seguridad Nacional que permita visas de trabajo para ciudadanos de Haití y Ucrania, no de Honduras o Panamá, sin saber, o será que la firma Prime Policy no le dijo, que esas visas ya estaban concedidas desde el mes de noviembre de 2021. Esa asesoría de esta firma de cabilderos es irreal y no hay ningún resultado para mejorar la calidad de vida de Puerto Rico, quizás si en Honduras o Panamá”, sentenció Méndez Núñez.

En el día de ayer, martes, Hernández Montañez defendió la contratación de Prime Policy Group LLC alegando que la misma la ha ayudado en asuntos de índole migratorios.

Por otra parte, cuando salió a relucir la contratación de Prime Policy el año pasado, Hernández Montañez dijo que ‘todo el mundo’ conoce su presidente, Charles ‘Charlie’ Black, sin embargo admitió ayer que nunca lo ha visto.

“Como si eso no fuera poco, el mismo presidente dijo en entrevista que nunca ha conocido al presidente de Prime Policy Group LLC, ‘Charlie’ Black, a quien le ha otorgado jugosos contratos con el presupuesto de la Cámara de Representantes para, según el Presidente dijo, ‘trabajar’ asunto de migración con países independientes. Entendemos que actualmente esta firma tiene un contrato vigente (2022-000132) hasta el 30 de junio por la cantidad de $144,000.00. Ese contrato tiene que ser cancelado hoy”, añadió el expresidente cameral.

Según una comunicación del Departamento de Seguridad Nacional emitida el 9 de noviembre de 2021, los ciudadanos de Haití fueron incluidos en el listado de países elegibles para las visas de trabajo (H-2A y H-2B) en los estados y territorios, como Puerto Rico comenzando este año (enero).