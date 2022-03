Junta le dice que no a eliminar la “crudita”

La Junta de Control Fiscal (JCF) le dijo el miércoles que la Resolución Conjunta del Senado 240 que busca eliminar “La Crudita” por 45 días es inconsistente con el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado.

“Hemos completado nuestra revisión preliminar de la factura de conformidad con la sección 204 de Promesa (a) (6). La Junta de Supervisión encuentra que la Resolución, según propuesta, es inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto certificado porque el proyecto de ley reduciría los ingresos por impuestos de la Commonwealth sin proporcionar ahorros de compensación o ingresos alternativos”, reza la misiva enviada al presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Juan Zaragoza Gómes de manos del asesor legal de la JCF, Jaime A. El Koury.

“Si bien la Junta de Supervisión apoya los esfuerzos del Estado Libre Asociado para minimizar el impacto económico en el pueblo de Puerto Rico generado por los recientes aumentos en los precios de gas y diésel, el proyecto de ley tendría un impacto fiscal negativo de 25 millones de dólares sin especificar los ahorros de compensación o los ingresos alternativos. Poner a un lado los méritos con los propósitos del proyecto de ley, cualquier medida que tenga un impacto fiscal negativo sin los ahorros correspondientes o los nuevos ingresos no sea neutralos los ingresos y, por lo tanto, inconsistentes con el plan fiscal y en violación de Promesa”, añade la misiva.

“Debido a que el proyecto de ley disminuirá los ingresos en 25 millones de dólares y no proporcionará ningún mecanismo para compensar este déficit de ingresos, el impacto económico de la medida deberá resolverse a través de la reprogramación. La Legislatura no ha solicitado y la Junta de Supervisión no ha aprobado ninguna reprogramación asociada con el proyecto de ley”, insistió El Koury.

“A pesar de las preocupaciones planteadas anteriormente, la Junta de Supervisión está disponible para reunirse con la Legislatura para discutir cómo se podía enmendar el proyecto de ley para lograr sus objetivos de manera consistente con el Plan Fiscal y Promesa”, concluyó.

El Senado aprobó el martes, la Resolución Conjunta 240 que suspende temporalmente el arbitrio a la gasolina y al diésel “La Crudita” tras los aumentos los mercados mundiales causados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Resolución Conjunta del Senado 240, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al diésel establecido en el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, como alternativa para atender los altos precios que enfrentan los puertorriqueños.

“La emergencia mundial que enfrentamos amerita la adopción de esta medida de suspensión de este impuesto temporeramente para poder mantener un control en el precio de la gasolina. La merma en ingresos de los impuestos suspendidos podrán ser compensados con recursos del sobrante de 800 millones de dólares en los ingresos que se ha anticipado para el presente año fiscal”, explicó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Previamente, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó la moratoria en el impuesto a los derivados de petróleo (crudita).