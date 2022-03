Hatillo iniciaría proceso de sucesión de alcalde, tras la renuncia de José Ángel ‘Chely’ Rodríguez

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, anunció hoy que tras la renuncia del alcalde de Hatillo, José Ángel ‘Chely’ Rodríguez Cruz, por condiciones de salud, se iniciarán los procesos de sucesión que dicta el Código Municipal.

El proceso iniciará tan pronto el alcalde envíe la carta de renuncia a su Legistura Municipal.

“Con gran pesar recibimos la determinación del compañero y amigo del alcalde de Hatillo, José Ángel ‘Chely’ Rodríguez Cruz, de renunciar al cargo que ha ocupado con gran éxito desde el 2005. Como él ha mencionado, sus condiciones de salud le obligan a dejar el cargo. Chely ha entendido que debe atender a tiempo completo sus condiciones y entendemos su decisión¨, dijo en declaraciones escritas el también alcalde de Villalba.

¨Tan pronto se completen los procesos de sucesión dictados en el Código Municipal, los alcaldes asociados recibiremos a la persona que se designe para terminar el cuatrienio como nuevo alcalde de Hatillo. Para Chely y su familia, nuestra solidaridad y cariño de siempre”, añadió.

La renuncia fue confirmada hoy por el propio alcalde en declaraciones escritas.

“Hace más de un año mi salud se ha ido deteriorando. Me han diagnosticado varias condiciones y estoy recibiendo diálisis tres veces en semana. Esto me impide continuar realizando responsablemente y a tiempo completo mis funciones como mis constituyentes se merecen. Por eso he tomado la decisión de renunciar a mi cargo que gracias a la confianza de mi pueblo he servido por 18 años aproximadamente”, dijo Rodríguez Cruz en declaraciones escritas.

“Extiendo mi agradecimiento sincero a mi esposa, Clara, a mis hijos, mi padre, hermanos y demás familiares que siempre me apoyaron en todas las gestiones emprendidas en favor de mi pueblo. Además, un agradecimiento especial a todos los empleados, funcionarios municipales, legislatura municipal y a todo el pueblo en general quienes fueron colaboradores estrechos para el éxito de nuestra gestión gubernamental. Sepa mi pueblo que me voy con la frente en alto satisfecho de haber hecho las cosas correctas para beneficio de mi amado pueblo”, añadió.

Aseguró que en los próximos días, someterá su carta de renuncia.

“Una vez más agradezco al pueblo y a mis familiares por su respaldo, apoyo y muestras de cariño durante todo este largo proceso. En los próximos días someteré mi carta de renuncia”, sostuvo.