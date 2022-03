Conoce a The Maskalorian, un guerrero de la vida real que lucha contra el COVID-19.

The Maskalorian lleva el casco que hizo famoso Din Djarin en la serie Mandalorian de Disney+ mientras reparte máscaras gratis. (Contributed, Chad Nicholson)

Metro charló con el cineasta Matt Adams, la persona que está detrás del casco, para saber más sobre su actividad y sus planes futuros.

P: ¿Qué le inspiró a convertirse en Maskalorian?

- Se me ocurrió la idea porque, al principio de la pandemia, vi que algunas personas se oponían a llevar mascarillas y quería ver si podía animar a la gente a llevarlas de una forma desenfadada y con humor.

P: ¿Por qué eligió este traje?

- Elegí este disfraz porque pensé que daría a la gente una historia que contar sobre la vez que se encontraron con The Maskalorian y su pequeño aprendiz verde, Masku, y recibieron una mascarilla gratis. Este proyecto ha consistido en conectar con desconocidos, algo que eché de menos cuando empezó la pandemia.

P: ¿Qué reacciones ha recibido?

- La respuesta ha sido increíblemente positiva en su mayor parte. Desde el momento en que me puse el casco en mi primera aparición pública, la gente se sintió atraída por el personaje. Unos 10 minutos después de ponérmelo por primera vez, un tipo se me acercó y me preguntó si conocía a Boba Fett. Le dije: “Sí, por supuesto. Hemos quedado para tomar una copa en algún momento”.

P: La atención de los medios de comunicación ya está dejando de lado el COVID-19 para centrarse más en los conflictos actuales. ¿Qué opina al respecto?

- He comprobado que mucha gente todavía está bastante preocupada por el uso de la máscara y lo que esto significa para ellos y sus hijos pequeños que todavía no pueden vacunarse, así como para sus familiares inmunodeprimidos.

P: ¿Durante cuánto tiempo piensa repartir mascarillas gratuitas?

- Seguiré repartiendo mascarillas gratuitas mientras sean necesarias. Dicho esto, este ha sido un proyecto costoso, pero estoy agradecido de poder hacerlo. La gente conecta con este personaje de una manera que nunca hubiera imaginado, lo que ha sido realmente emocionante. Incluso los productores se han puesto en contacto conmigo para ver cómo puedo continuar con este proyecto en nuevas formas, a medida que la pandemia cambia, en forma de programa de televisión. Por supuesto, puede que esto nunca ocurra, pero es genial saber que esta idea resuena en la gente de todo el mundo.

P: ¿Qué le depara el futuro a Maskalorian cuando la pandemia haya terminado?

- Tengo muchas ideas. A menudo he dicho que vengo del planeta de “Maskarro”, y espero que llegue un día en el que no me necesiten y pueda volver a mi planeta natal.

A mucha gente le sigue preocupando el uso de las mascarillas. — Matt Adams, The Maskalorian

NÚMERO

21k

personas siguen a The Maskalorian en TikTok. También ha reunido 10 millones de visualizaciones de vídeos en Facebook y TikTok.