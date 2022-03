Investigan a Carmelo Ríos por donativos políticos a cambio de contratos a empresas

El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) realiza una investigación contra el senador y secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, según fuentes de Las Noticias, Teleonce.

De acuerdo a la información, las autoridades investigan sobre presuntas actividades de recaudación de fondos del legislador, específicamente los donativos realizados por parte de una empresa de construcción a la campaña de Ríos.

A cambio de los donativos, el legislador debería otorgar contratos y reclutar a una persona cercana del propietario de la empresa, que tiene contratos con la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos y para la Autoridad de Edificios Públicos.

En la página del Contralor de Puerto Rico, la compañía ha obtenido tres contratos con la referida agencia en este cuatrienio.

El primer contrato, del 7 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2022, es por la cantidad de $1,404,900. El segundo, del 7 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021, es de $1,290,125. Este por concepto de reparaciones estructurales en varias escuelas de la isla. El tercero, es por la cantidad de $68,190.

La totalidad de los tres contratos asciende a los $2.7 millones.

Por su parte, cuando Las Noticias lo cuestionó sobre mencionados contratos, el senador los negó.

“Llevo 20 años en legislatura, he tenido todos los informes al día. Mis finanza de campaña al día… Yo no otorgo contratos, no tengo la capacidad de otorgar contratos.”, aseguró Carmelo Ríos.

Las Noticias se contactó con la portavoz de prensa del FBI, la cual no negó ni confirmó dicha investigación.