Aseguran que el presidente AES Puerto Rico mintió bajo juramento en vista pública

Líderes de organizaciones ambientales y comunitarias denunciaron que el presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga Serfaty, mintió bajo juramento en la vista pública realizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que investiga las condiciones existentes del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa carbonera.

Hernaliz Vázquez Torres, organizadora del Sierra Club de Puerto Rico, dijo que, al revisar los videos y transcripciones de la vista pública, no cabe duda de que Bolinaga mintió bajo juramento.

“En tres ocasiones el presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres Cruz, le preguntó a Jesús Bolinaga Serfaty si AES había llevado cenizas a República Dominicana, y en las tres contestó que no. Incluso aseguró que todo lo que quedaba después de lo que ellos llaman uso beneficioso, lo montaban en una barcaza y lo llevaban a Estados Unidos, específicamente a Georgia. Bolinaga mintió”, aseguró Hernaliz Vázquez.

Está ampliamente documentado que entre 2003 y 2004, AES Puerto Rico envió sobre 55,000 mil toneladas de cenizas de carbón a Arroyo Barril y Monte Cristi, en Rep. Dominicana.

“En el caso de Arroyo Barril, el periódico la Perla del Sur, además de la prensa nacional e internacional, resaltaron dos demandas millonarias contra AES Puerto Rico y su empresa matriz, AES Corporation, por el depósito de 27,000 toneladas de los desperdicios del carbón, provenientes de su planta en Guayama, Puerto Rico. El primero de los pleitos legales se radicó en el 2006, por parte del gobierno dominicano, y el otro fue una demanda civil sometida por una veintena de residentes en el 2009. Ambos pleitos legales fueron transados por AES. Ellos fueron demandados en Rep. Dominicana, no en Georgia”, añadió la líder del Sierra Club.

Durante la vista pública, el presidente de la Comisión le recordó a Bolinaga, en varias ocasiones, que estaba bajo juramento, pues sus contestaciones estaban siendo conflictivas con la información y los documentos bajo evaluación.

De igual forma, la Lcda. Ruth Santiago, del Comité Diálogo Ambiental y parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca de E.E.U.U., aseguró que millones de toneladas de cenizas tóxicas fueron utilizadas en distintos proyectos en Puerto Rico.

“Bolinaga también dice que por mucho tiempo llevaban las cenizas a las cementeras para hacer concreto. La realidad es que siempre vimos que eran unos contratistas los que hacían estos proyectos de construcción de urbanizaciones, de carreteras, de centros comerciales, rellenando con las cenizas, particularmente en Guayama, Salinas, Arroyo y Santa Isabel, entre otros 10 municipios en menor grado. Se las vendían a 10 o 20 centavos la tonelada y se las llevaban de gratis a los proyectos. Prácticamente las estaban regalando. Hay más de 2 millones de toneladas de cenizas tóxicas dispersas en nuestra isla”, aseguró Ruth Santiago.

Según los activistas, otro dato incorrecto ofrecido por Bolinaga, fue sobre la contaminación con cenizas del acuífero en los predios de las instalaciones de AES en Guayama.

“Bolinaga dijo que un informe de Hadley and Aldridge determinó que no ha habido ningún impacto ni a la salud ni al agua y que no ha salido de las facilidades de AES ningún tipo de contaminación. La realidad es que, en unos análisis del agua subterránea, realizados en el 2017 por la empresa DNA Environmental, contratada por la propia AES, se determinó que elementos altamente tóxicos como el arsénico, litio, molibdeno y selenio están por encima de los parámetros de seguridad. Las cenizas de AES contaminaron mortalmente el acuífero”, manifestó Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental legislativo del Partido Independentista Puertorriqueño.

“El presidente de AES dice con mucha fanfarria que ellos añadieron otros pozos de monitoreo en el área. Lo que no dice es que desde 2020, ellos están violando la Regla CCR federal al no informar los niveles de contaminantes en esos nueve pozos de monitoreo de aguas subterráneas “temporales” que la compañía instaló en 2019″, añadió Alvarado.

Por último, el licenciado José S. Coss Charriez, también del Sierra Club, recordó que el Código Político de Puerto Rico permite que el cuerpo legislativo que cita a un testigo bajo juramento, comience un procedimiento criminal ante el Tribunal Superior de San Juan, cuando una persona citada a comparecer a una vista de una investigación legislativa, se rehusara a contestar las preguntas de la comisión o incurriera en perjurio.

“Por esta razón, hacemos un llamado al cuerpo legislativo a que tome cartas en el asunto, y comience un procedimiento criminal en el Tribunal Superior de San Juan en contra de Bolinaga Serfaty, quien entendemos que cometió el delito de perjurio (Art. 269, Código Penal) al mentir ante la Comisión presidida por el representante Torres Cruz”, señaló Coss Charriez.

Aunque Jesús Bolinaga mintió bajo juramento al negar varios hechos ampliamente evidenciados en la trayectoria de operaciones de AES Puerto Rico, este aceptó que actualmente existen negociaciones entre la empresa y la AEE, hecho que han negado consistentemente los directivos de la corporación pública.