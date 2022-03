Remueven a la representante Mariana Nogales de la Comisión de Ética en la Cámara

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez anunció el lunes, que tras el referido del Departamento de Justicia a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la removió como “manera cautelar” de la Comisión cameral de Ética.

“En el día de hoy, el secretario de Justicia ha notificado que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor culminó la investigación preliminar donde la representante Mariana Nogales Molinelli compareció como querellada. En este contexto, los fiscales del Departamento de Justicia han concluido que existe prueba suficiente para recomendarle a la Oficina del Fiscal Especial Independiente que profundice en estas alegaciones.

En esta etapa de los procedimientos, le corresponde a la Cámara de Representantes continuar colaborando con las autoridades estatales con la transparencia y diligencia que nos ha caracterizado. Esta es la política pública que rige a este Cuerpo Legislativo.

A la representante Nogales Molinelli le cobija una presunción de inocencia. Sin embargo, como medida cautelar, conforme a la autoridad que me concede el Reglamento de la Cámara de Representantes, he ordenado su remoción inmediata de la Comisión de Ética hasta ulterior aviso. En su lugar, he designado al representante José Bernardo Márquez para garantizar el balance que caracteriza a este organismo.

Ahora le corresponde a la Oficina del Fiscal Especial Independiente garantizar el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes que la Constitución le reconoce a la representante Nogales Molinelli. Sin embargo, la Cámara de Representantes se mantendrá vigilante y actuará con todo el rigor de la ley si la Oficina del Fiscal Especial Independiente determina radicar cargos criminales y un tribunal de justicia determina que existe causa probable para arresto. En este escenario, actuaré con la firmeza y la rectitud que siempre me ha caracterizado, por lo que personalmente presentaré una queja ante la Comisión de Ética para el inicio del proceso disciplinario que corresponda”, expuso Hernández Montañez en declaraciones escritas.

El Departamento de Justicia recomendó al OPFEI la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la representante Mariana Nogales Molinelli tras concluir que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió y refirió a la OPFEI un informe preparado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del DJ al finalizar la investigación preliminar correspondiente.

“En el Departamento de Justicia continuamos investigando de forma rigurosa, justa y sin distinción de persona las actuaciones de los funcionarios públicos referidas a nuestra atención. Conforme a la función que ejercemos, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo puertorriqueño de tomar las acciones y medidas correspondientes para velar y garantizar el fiel cumplimiento de las leyes”, expresó el secretario en declaraciones escritas.

Luego de evaluar la prueba recopilada, analizar el derecho aplicable y considerar el quantum de prueba requerido en esta etapa de los procedimientos, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que Nogales Molinelli, quien ocupa un escaño en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, incurrió en conducta de naturaleza penal al cometer el delito de perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal de 2012, al omitir que ocupaba puestos en varias corporaciones, tales como, presidenta, tesorera, secretaria y agente residente. Además, omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble que le pertenece, según dispone el informe.

La investigación preliminar también reveló que la representante Nogales Molinelli infringió las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, conocida como Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo de Puerto Rico el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación de un inmueble de su propiedad, ubicado en Palmas del Mar en Humacao, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo, establece el documento de 52 páginas.

La investigación inició luego de que, entre septiembre y octubre de 2021, se recibieron en el Departamento de Justicia varias querellas en contra de la representante Nogales Molinelli por parte del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, y de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio B. Matías Rosario.

La querella presentada por el director ejecutivo de la OEG se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora alteró el informe financiero presentado, sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para ello. Mientras, las querellas presentadas por los senadores Rivera Schatz y Matías Rosario se relacionan con la omisión de información en un Informe Financiero de las Ramas Ejecutiva y Legislativa presentado ante la OEG.

Como parte de la política de divulgación de información, Emanuelli Hernández indicó que, en el día de hoy 21 de marzo de 2021, se envió una comunicación a la representante como parte querellada y a los respectivos querellantes notificando la recomendación.

La investigación preliminar, realizada por fiscales de la DIPAC, contó con la colaboración del Negociado de Investigaciones Especiales.