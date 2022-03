Le exigen disculpas al alcalde de San Juan por denuncias contra Carmen “Yulín” Cruz

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la legislatura municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, le solicitó al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, que se disculpe públicamente con las dos exfuncionarias del Head Start de San Juan, Ivette del Valle y Myrna Hernández Serrano, así como con la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, luego que el Panel de Fiscal Especial Independiente determinara que no nombraría un Fiscal Especial Independiente para investigar la querella presentada por el alcalde Miguel Romero.

Calderón Cerame catalogó las denuncias del acalde como “un acto de persecución política”. Este caso se originó con una querella presentada ante Justicia por el alcalde de San Juan, relacionada con la administración de los Programas Head Start y Early Head Start.

El alcalde Miguel Romero expresó en la denuncia que la negligencia crasa de la exalcaldesa y las otras funcionarias del municipio ocasionaron pérdida de millones de dólares en fondos federales para el funcionamiento de los centros Head Start y Early Head Start.

“Ni el Departamento de Justicia de Puerto Rico, ni la Oficina del Fiscal Especial Independiente, han encontrado evidencia alguna que implique tanto a Ivette del Valle como a Myrna Hernández con la pérdida de fondos en el programa Head Start del Municipio de San Juan. Estas dos personas privadas, ambas profesionales de primer orden, merecen una disculpa pública por parte de Romero, quien fue el que hizo el referido en el origen contra estas dos personas privadas”, señaló Calderón Cerame.

El portavoz del PPD, señaló que estará radicando una resolución de investigación en la Legislatura Municipal de San Juan para conocer a fondo las verdaderas razones por las cuales el Municipio de San Juan perdió los fondos del programa Head Start “lo más que me llama la atención del comunicado de la OFEI es cuando dicen que las declaraciones juradas que brindó el Municipio de San Juan se quedan cortas de evidencia, esto lo que me dice es que hay información que aún no se sabe y es importante que todas y todos la conozcamos” añadió Calderón Cerame.

El pasado 26 de junio de 2021 el alcalde Miguel Romero refirió al Departamento de Justicia a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz junto a las funcionarias Ivette del Valle y Myrna Hernández Serrano. Ante esto, el pasado 20 de diciembre de 2021, el Departamento de Justicia no encontró causa para un FEI contra ninguna de las tres funcionaria. Hoy 27 de marzo de 2022 la OFEI recomienda archivar el caso por insuficiencia de prueba “el momento obliga a que luego de ya dos años de administración municipal, el alcalde opte por hablar de sus planes, mejor que estar echando culpas al pasado. San Juan merece más seguridad, mejore carreteras y más limpieza.” concluyó.