Carmen Yulín exige a Miguel Romero que se disculpe y amenaza con demandar si no lo hace

Luego de que el Panel del Fiscal Especial Independiente determinara que no designará un Fiscal Especial Independiente (PFEI) a la exalcaldesa de San Juan, esta le dio un ultimátum al alcalde Miguel Romero para que se disculpe con ella y amenazó con demandar si este no cumple.

A través de una entrevista con el programa televisivo Lo Sé Todo de Wapa TV, Carmen Yulín Cruz, exigió al alcalde una disculpa ya que fue su administración quien rindió el informe relacionado con la administración de los Programas Head Start y Early Head Start.

“Mi mensaje al señor alcalde es que uno tiene que ser maduro y cuando uno gana, gana y cuando uno pierde, pierde. El señor alcalde no una, dos veces ya, ha recibido notificación de estructuras de su propio gobierno y su propio partido que le han dicho que erró, lo menos que el alcalde puede hacer si se llama líder es excusarse públicamente con esta servidora, con la señora Ivette Del Valle y con la señora Myrna Hernández y yo le voy a dar al señor alcalde hasta el 31 de marzo y si no lo hace estoy explorando todas las avenidas, incluyendo la avenidas legales para tomar cartas en el asunto porque aquí se ha cometido difamación y libelo, no contra mi solamente, contra estas dos compañeras que lo único que hicieron fue cumplir con el deber federal de hacer lo que había que hacer”, expresó Cruz Soto en la entrevista con WAPA TV.

Según se indica en el Informe de Investigación Preliminar del Departamento de Justicia, el alcalde Miguel Romero expresó que la negligencia crasa de la exalcaldesa y las otras funcionarias del municipio ocasionaron pérdida de millones de dólares en fondos federales para el funcionamiento de los centros Head Start y Early Head Start. Que ello ocasionó el cierre de estos, con la siguiente pérdida de empleos y prestación de servicios para los residentes de San Juan.

Luego de la investigación por parte de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), el secretario de Justicia, acogió la recomendación de dicha división, la cual concluyó que no existe causa suficiente para creer que la exalcaldesa Cruz Soto y las dos funcionarias relacionada hubiesen incurrido en conducta delictiva.