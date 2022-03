PNP ratifica nuevo reglamento con cambios en los procesos de reorganización municipales

Más de 6,000 miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) asistieron hoy a la Asamblea General de la colectividad, donde la Palma aprobó por unanimidad múltiples enmiendas al reglamento interno que estará en vigor por los próximos cuatro años.

El gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, lideró los trabajos del cónclave, que comenzó poco después del mediodía en el coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, en Manatí.

El secretario general de la colectividad, Carmelo Ríos, precisó que, de los 5,462 delegados del PNP, unos 4,660 asistieron a la Asamblea General, para un 85%.

Contrario a lo que se había especulado en los pasados días, en la asamblea no estuvo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien optó por participar hoy en la competencia de Ironman que se llevó a cabo entre San Juan y Dorado, un día después de ofrecer un mensaje ante la Asociación de Miembros de la Policía en Caguas. Para Rosselló Nevares, la visita que realizó a Puerto Rico este fin de semana fue la segunda desde su renuncia a la gobernación en agosto de 2019.

En su mensaje a los estadistas presentes, Pierluisi destacó los puntos que considera los principales logros de sus primeros 14 meses como gobernador: la culminación del proceso de quiebra del gobierno central, el avance de la vacunación contra el COVID-19, el desarrollo de las obras de reconstrucción con fondos federales tras el huracán María, la reducción del desempleo e incremento en la tasa de participación laboral y los aumentos salariales a distintos grupos de empleados públicos.

“No se crean el cuento de que fue por los fondos federales. Los estados recibieron los mismos o más fondos federales que nosotros y la Reserva Federal dijo que nosotros lo hicimos mejor. Es porque fuimos estratégicos en el uso de fondos federales de pandemia. Dimos incentivos a todos los que pusieron sus vidas para protegernos cuando estábamos resguardados. Dimos incentivos a los sectores más impactados, los restaurantes, ‘pymes’ y barras”, sostiuvo Pierluisi en su discurso.

La comisionada residente Jenniffer González, quien ofreció el mensaje previo al del gobernador igualmente aludió a su gestión en la capital estadounidense, puntualizando que Puerto Rico, en los pasados cinco años, ha recibido asignaciones de “sobre $50,000 millones”.

“Papa Dios me ha dado las herramientas y la oportunidad de ser la voz de ustedes en el Congreso, trayendo la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico”, afirmó la también vicepresidenta del PNP.

“Les digo hoy, 20 de marzo: la estadidad va a pasar para Puerto Rico. Yo estoy 100% convencida de eso. La pregunta es cuánto tiempo nos vamos a tomar en lograrlo”, insistió la comisionada residente, aludiendo al proyecto proestadidad que impulsa en el Congreso.

A su salida de la Asamblea General, González rechazó cualquier relación con las pancartas promoviendo su candidatura a la gobernación en 2024 que podían observarse en los alrededores del coliseo manatieño.

El PNP dedicó la asamblea al veterano congresista por Alaska Don Young, quien falleció el pasado viernes tras más de medio siglo como legislador federal. Por las pasadas tres décadas, Young fue uno de los más fuertes aliados de la causa estadista en el Congreso.

Ajustes al reglamento

Entre las enmiendas al reglamento que fueron avaladas por los delegados estadistas se encuentran cambios a las organizaciones municipales, dirigidas a evitar divisiones intrapartidistas luego de procesos primaristas, explicó Ríos.

“Hasta ahora, escogíamos al presidente (municipal) y ese presidente iba y escogía las planchas, la estructura, a su haber. ¿Qué sucedía? Que esos no necesariamente eran la base del partido, que eran los que movían y lograban que a veces perdiéramos las alcaldías o que hubiese otras estructuras que respondían a otro candidato porque no se atendía desde el principio. La base nos dijo ‘queremos que se reorganice de abajo hacia arriba’. Que el mismo día escojamos al presidente, las estructuras de todas las unidades, donde cada uno va a tener que buscar 10 personas. ¿Qué hace eso? Que si hay un candidato y tiene estructura y quiere correr, ese es el momento de entrar y enfrentarse en una preprimaria. De esa manera, quizás hay candidatos que se dan cuenta que no tienen base, que quizás tienen un gran reconocimiento, pero no tienen arraigo”, indicó Ríos.

“Apuesto a que si reorganizo desde el principio y los candidatos que quieren aspirar ven que no tienen capacidad de organizar, voy a mitigar los enfrentamientos primaristas que, por ley, no puedo evitar”, al aludir a casos como Aguadilla, Ponce, Aguada y Lares donde el PNP se afectó en las pasadas elecciones por disputas internas.

El senador agregó que, como requisito, los precandidatos a las alcaldías deben firmar una declaración jurada en la que se comprometan a apoyar a su rival primarista en caso de salir derrotados.

“Se me da el propósito de que se unen al otro candidato de otro partido para hacer campaña, hacerlo perder, y después quedarse y correr otra vez”, sostuvo Ríos, al precisar que quienes violen esa disposición reglamentaria se verían impedidos de aspirar bajo la insignia de la Palma en el futuro, aunque no serían expulsados del partido.

Las candidaturas a las legislaturas municipales, en tanto, deberán incluir al menos dos jóvenes por debajo de los 30 años, un hombre y una mujer.

Tal como se había propuesto en una reunión pasada de la Junta Estatal del PNP, la colectividad ratificó la creación de un comité especial de Liderazgo, Comunicaciones y Tecnología; así como otro comité especial en Asuntos Ambientales.

A partir de ahora, además, diversas figuras y grupos dentro del partido tendrán voz y voto en las decisiones del Directorio: subsecretario, subsecretario auxiliar de Asuntos Públicos, comisionado electoral alterno, el Instituto de Política Pública Luis A. Ferré, Veteranos Progresistas, el coordinador de base de fe y el coordinador LGBTT+.

El nuevo reglamento también dispondrá que los candidatos a puestos electivos deberán usar la insignia del PNP en su propaganda.