Jenniffer González se distancia de afiches que promueven su candidatura a la gobernación

La comisionada residente Jenniffer González rechazó hoy cualquier conexión con las pancartas promoviendo una candidatura suya a la gobernación que aparecieron hoy en los alrededores del coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, de Manatí, donde hoy el Partido Nuevo Progresista (PNP) celebró su Asamblea General.

“Hay gente que le encanta coger temperatura con termómetros ajenos. O sea, no tengo fiebre de poder ni fiebre de candidaturas. No estamos ni en año de candidaturas. Tengo fiebre de trabajar duro por Puerto Rico, que es lo que estoy haciendo en la capital federal, y la lucha por la igualdad y la estadidad. Allá los que hacen ese tipo de cosas, yo estoy hoy enfocada en el trabajo en la capital federal”, sostuvo González a su salida del cónclave novoprogresista.

Anteriormente, González ha puntualizado que ya tiene inscrito un comité de reelección ante la Comisión Federal de Elecciones.

En las carreteras aledañas al recinto deportivo, se podían observar pancartas con la imagen de la comisionada y la frase “Jenniffer González Gobernadora 2024″.

Cartel Jenniffer González Los afiches aparecieron en las zonas cercanas al coliseo de Manatí.

“Yo siempre escucho al pueblo y siempre voy a estar donde la gente quiera que esté”, subrayó González, quien previo a las elecciones de 2020 consideró una candidatura a la gobernación antes de optar por la reelección a la comisaría residente.

La funcionaria, asimismo, expresó su disponibilidad para ocupar la gobernación en el verano de 2019, luego de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Sin embargo, Wanda Vázquez, quien hasta entonces fungía como secretaria de Justicia, optó por completar el término como gobernadora, según disponía el orden de sucesión constitucional.

Durante la Asamblea General, González resaltó sus logros en la capital federal, entre los que incluyó las asignaciones de “sobre $50,000 millones” que el gobierno estadounidense ha destinado al país, cifra que la comisionada catalogó como “la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico”.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, reiteró en su mensaje a la Asamblea General que aspirará a la reelección con González como su compañera de papeleta.

“Me quedan exactamente seis años, nueve meses y 12 días para culminar la obra y lograr la estadidad, pero vamos estar claros, el crédito aquí es compartido. Aquí como funciona es, Jenniffer trae los fondos y nosotros en el PNP los invertimos y hacemos la obra”, esbozó Pierluisi ante las huestes estadistas.

En su discurso, González igualmente aludió al trabajo que ha hecho junto a Pierluisi con relación a los fondos federales y los esfuerzos en favor de la estadidad.

“Les digo hoy, 20 de marzo: la estadidad va a pasar para Puerto Rico. Yo estoy 100% convencida de eso. La pregunta es cuánto tiempo nos vamos a tomar en lograrlo”, dijo la comisionada.

Posteriormente, al ser cuestionada por la prensa si la papeleta estatal que anticipa Pierluisi para el PNP en las elecciones de 2024 en efecto se materializará, González afirmó que no contempla otra alternativa en este momento.

“Yo no veo que haya ningún otro. Nosotros tenemos un partido sólido, unido, enfocado en la igualdad y la estadidad. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vimos hoy aquí”, puntualizó la funcionaria.

Por su parte, el secretario general de la Palma, Carmelo Ríos, acusó a la oposición política de colocar los carteles impulsando la candidatura de González a la gobernación en 2024.

“La oposición existe, de otros partidos que quieren sembrar lo contrario de lo que pasó aquí”, manifestó el senador novoprogresista.

En la Asamblea General, unos 4,660 delegados del PNP ratificaron las enmiendas al reglamento interno de la colectividad, que incluye cambios en los procesos de organización de los comités municipales, así como mayor participación en organismos como el Directorio y la Junta Estatal a grupos como los Veteranos Progresistas, sectores de base de fe y la comunidad LGBTT.

Ríos, en un aparte con la prensa, señaló que el PNP busca recuperar partidarios que puedan haber migrado al conservador Proyecto Dignidad, así como atraer militantes jóvenes.

“Sé lo que tengo que hacer para que ese grupo que es conservador, que es republicano, vuelva al PNP. No es ‘overnight’, me voy a tardar, porque tiene que ser con acciones, no con propaganda”, dijo Ríos, al describir al PNP como un movimiento de “centro derecha” donde la “izquierda existe”.

“Todos pueden convivir y eso es lo que estoy tratando de lograr”, insistió Ríos.

En cuanto al electorado más joven, el legislador sostuvo que “los jóvenes, no son fieles a las insignias ni a las marcas. Son fieles a las causas. Tengo que darles unas causas que sean genuinas, que lo vean, como el ambiente, la inclusión”.

Entre las enmiendas al reglamento, figura que las candidaturas a las legislaturas municipales deberán incluir al menos dos menores de 30 años, un hombre y una mujer.