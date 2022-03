APPU asegura que fondos asignados por Pierluisi a Ciencias Médicas es “como echarle brea a un boquete”

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, dijo el viernes, que los diez millones de dólares que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia asignó al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) no son suficientes para evitar la posibilidad de perder la acreditación.

“En la medida en que no son fondos recurrentes, vamos a encontrar este mismo problema, una y otra vez”, dijo Rodríguez Rivera en conferencia de prensa.

Insistió en regresar a la fórmula de 9.6 por ciento para el presupuesto de la UPR.

El profesor universitario comparó la acción del gobierno a lo que ocurre con los boquetes en las carreteras.

“Los distintos municipios y el gobierno central, para resolver los hoyos en las carreteras tiran un poco de brea y con eso tapan el hoyo. Dentro de un año, el hoyo se vuelve a abrir. Y han trasladado esa misma política de tapar hoyos a la universidad y pueden resolver la inmediatez, pero no resuelven el problema de fondo”, señaló el profesor.

Según Rodríguez Rivera, la posible pérdida de la acreditación de la Middle States Commision on Higher Education (MSCHE) está ligada al fallo de cumplimiento con el estándar 6 de acreditación y el requisito 11 de afiliación. De acuerdo con la MSCHE, el estándar 6 de acreditación plantea que “los procesos de planificación, recursos y estructuras están alineados entre sí y son suficientes para satisfacer la misión y metas de la institución… de manera que pueda responder efectivamente a nuevas oportunidades y retos” (página web de MSCHE). Por otra parte, el requisito 11 de afiliación plantea que la “institución haya documentado los recursos financieros, base financiera y planes para el desarrollo financiero… adecuados para el apoyo de sus objetivos educativos que asegure la estabilidad financiera” (página web de MSCHE).

La APPU planteó que los problemas de acreditación de la UP surgen de una ausencia de fondos y la falta de atención financiera a la que la institución ha sido sometida por años.

“Por años, cada vez que los estudiantes han levantado su voz de protesta por lo que pasa en la UPR se les ha acusado de ser culpables de los problemas de acreditación de la Universidad de Puerto Rico. Esta situación en Ciencias Médicas pone al descubierto, como la APPU ha planteado por años, que el problema real de la UPR es que no se le conceden los fondos necesarios para su financiamiento. Tenemos un problema de financiamiento” señaló también Rodríguez.

El problema de financiamiento se ve magnificado en el Recinto de Ciencias Médicas. Sin embargo, no es exclusivo de ese recinto. “Este problema que hoy señalamos en el lugar donde formamos nuestros médicos, epidemiólogas, etc., es el mismo problema que señalan profesoras de Ciencias Naturales en el Recinto de Río Piedras, el Recinto de Humacao, Cayey, Carolina y el resto del Sistema UPR. En la medida en que la Universidad no esté financiada de manera responsable, seguiremos viendo la posibilidad de perder acreditaciones en nuestro principal centro docente. Por so es imperante que se le devuelvan los fondos dejados de recibir a la institución y regresemos a la fórmula del 9.6 por ciento” añadió Rodríguez.

Finalmente, la APPU señaló que estará enviando comunicación al gobernador Pierluisi, los cuerpos legislativos y a la Junta de Control Fiscal solicitando reuniones para discutir la situación fiscal de la institución y buscar alternativas.

“Le dejamos saber a todos los cuerpos rectores que han do desmantelando la Universidad que necesitamos reunirnos con urgencia. Estamos en toda la disposición de sentarnos a discutir la defensa de nuestra Universidad y su importancia como servicio esencial. Esperamos su pronta respuesta. La Universidad y el país lo necesita”, finalizó Rodríguez.