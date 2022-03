Exigen garras para combatir práctica de aseguradoras de imponer su criterio sobre médicos

La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado continuó hoy, jueves con los trabajos sobre el Proyecto de la Cámara 996 que busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para establecer la responsabilidad objetiva de las organizaciones de seguros de salud por el daño que causen determinaciones realizadas en contravención con el criterio clínico de profesionales de la salud.

La Comisión Cameral recibió el insumo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Colegio de Médicos Cirujanos y la paciente Grace Carro Valentín.

En la audiencia pública, el Dr. Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos expuso que de todas las trabas que enfrentan los médicos y pacientes con las aseguradoras, el principal problema es la ausencia de un foro que pueda adjudicar controversias en un procedimiento sumario. ‘’Eso es lo que esta Legislatura debería estar atendiendo. En ausencia de una iniciativa para crear una alternativa que prevenga el daño, estamos legislando una alternativa para que el paciente o sus familiares en caso de muerte, puedan reclamar los daños ocasionados por la conducta contumaz de aseguradoras que se niegan a cumplir con sus obligaciones contractuales’'.

‘’Creemos y endosamos esta medida, pero como médicos necesitamos garras para batallar y preferimos que los daños a nuestros pacientes sean prevenidos en vez de tener que ser resarcidos. El asunto de los daños y su compensación es uno de abogados’', sostuvo el Presidente del Colegio.

El Doctor recomendó a la Comisión que realicen legislación para impedir la imposición del arbitraje por contrato y promover la creación de un procedimiento adjudicativo sumario en un foro administrativo que pueda atender las determinaciones unilaterales de las aseguradoras en contra de la salud de sus pacientes.

Ramos Otero indicó que el PC 996, de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón, es ‘’una de las primeras iniciativas de lo que debe ser una extensa reglamentación en la contratación de aseguradoras de servicios de salud, médicos y pacientes’'.

‘’Esta legislación cuenta con todo nuestro apoyo, pero el Colegio de Médicos entiende que se debe ampliar la legislación para crear instrumentos legales preventivos a los daños que las aseguradoras causan con sus intervenciones indebidas en la relación médico-paciente’', añadió el líder del Colegio de Médicos.

Por otro lado, el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR sometió una ponencia firmada por su rectora, Ika Ríos Reyes en la cual destacó que existe una seria preocupación en los dentistas, médicos y otros profesionales de la salud con funciones clínicas sobre la práctica común de sustituir el criterio profesional en la prescripción de medicamentos o tratamientos por los criterios impuestos o establecidos por las aseguradoras.

‘’Esto es particularmente problemático porque el ejercicio de los profesionales de la salud en nuestra jurisdicción está estrictamente regulado y delimitado por mecanismos de licencias que están diseñadas para resguardar la calidad del servicio, procurar la protección de los pacientes y proteger la adecuada práctica de las profesiones’', estableció Ríos Reyes.

‘’Los grupos evaluadores de las aseguradoras no hacen más que solo mirar si está o no en el formulario y decidir. Un grupo de dioses del Olimpo que no reciben llamadas, que no contestan preguntas y que toman decisiones con la información que cabe en una receta. — Paciente

El Recinto de Ciencias Médicas avaló la medida, pero recomendó a la Comisión revisar la redacción del Artículo 1541 del proyecto.

‘’Su lenguaje resulta ambiguo o confuso y puede conducir a resultados irrazonables o injustificados. Ejemplo de ello es uno de los incisos que no toma en cuenta ciertas circunstancias que justifican la atención de un paciente sin referido médico como lo es una emergencia médica’', agregó la Rectora.

Por otra parte, Carro Valentín quien es ciega, expuso en la vista sus dificultades en el proceso de conseguir recetas médicas y los procesos burocráticos con las aseguradoras. ‘’Como parte de estos procesos he sido víctima de la fuerza de una aseguradora para no proveer un medicamento donde el criterio utilizado solo era que no estaba en formulario. Lo único que tenía para perder era calidad de vida por los dolores e incomodidades, pero la continua dilatación de los procesos me hizo perder mi vista’'.

‘’Los grupos evaluadores de las aseguradoras no hacen más que solo mirar si está o no en el formulario y decidir. Un grupo de dioses del Olimpo que no reciben llamadas, que no contestan preguntas y que toman decisiones con la información que cabe en una receta. Creo que el ser humano tiene la capacidad de hacer lo correcto, pero ante el patrón de experiencias vividas, estoy de acuerdo que se debe señalar justamente a un responsable y adjudicar consecuencias’', resaltó la paciente.

Del mismo modo, el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Márquez Lebrón, explicó que ‘’este proyecto de ley no va a resolver un problema, pero será un paso para ir en la dirección que todos estamos buscando. Hay que transformar a los planes médicos, un sistema que fracasó y ahora se está llevando la salud de los puertorriqueños. Por eso voy a seguir insistiendo firmemente. Yo creo en la rehabilitación del ser humano, pero no hay forma de hacerlo con las aseguradoras. Hay que acabar con ellas’'.