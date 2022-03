Boricua irá voluntariamente a la guerra en Ucrania

El puertorriqueño Dennis Díaz irá de manera voluntaria para luchar contra la invasión rusa en Ucrania, así lo dejó saber en entrevista con Telemundo.

Díaz, quien es exmarine del ejército estadounidense y participó en la guerra con Irak, explicó que su motivación para ir a la guerra es poder ayudar a las personas afectadas ante la situación.

“Son civiles que no están combatiendo en la guerra. Eso conmigo estuvo mal. Ahí fue que tomé la decisión: vamos a ir a ayudar a Ucrania.”, indicó el exmarine quien envió su solicitud sin dudarlo.

El joven boricua también deja atrás a su familia, aunque asegura lo apoyan en su decisión.

“Mi familia me apoya en esta decisión. Puede ser que no regrese, pero cuando uno está haciendo algo por una causa que que es más grande que ti, como ayudar a la gente de Ucrania, proteger a las mujeres y los niños, mi familia me apoya. No quieren que vaya, pero van a estar a mi lado.”, expresó Díaz.

Dennis Díaz confía que logrará cumplir con su misión y logrará ayudar a Ucrania.