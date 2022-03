Estudiante representará a Puerto Rico en competencia Poetry Out Loud en Estados Unidos

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que Victoria Monteagudo Santos se convirtió en la campeona del certamen de recitación de poesía en inglés, Poetry Out Loud Puerto Rico 2022 (POLPR).

La estudiante de décimo grado de la escuela TASIS en Dorado logró imponerse entre los doce estudiantes que llegaron a la competencia final del certamen local. Monteagudo Santos representará a Puerto Rico en la próxima eliminatoria de Poetry Out Loud (POL), contra estudiantes de diversas partes de los Estados Unidos.

Por otro lado, Layza Cordero, estudiante de duodécimo de The School of San Juan, quedó como primera finalista en la reñida competencia de recitación poética. El panel de jueces estuvo compuesto por un grupo de dramaturgos, artistas y profesores que incluye a Sylvia Bofill, Raquel Salas Rivera, Claudia Becerra, María del Mar Rosa, Jorge Lefevre y Catilia Romero Ramírez.

Victoria Monteagudo Santos recibirá $200, y su escuela TASIS recibirá un estipendio de $500 para la compra de materiales de poesía. Como primera finalista, Layza Cordero recibirá $100, con un estipendio de $200 para su escuela, The School of San Juan.

Monteagudo Santos competirá contra otros 54 participantes de los Estados Unidos y sus territorios en la semifinal nacional de Poetry Out Loud.

En esa etapa de la competencia, se presentarán las recitaciones en vídeo y se transmitirá a través de la página web de NEA arts.gov, el domingo, 1 de mayo. Solo nueve finalistas avanzarán a la Final Nacional de POL, que se celebrará el domingo, 5 de junio. En total, se otorgarán $50,000 en premios y estipendios, incluyendo el gran premio de $20,000 para el campeón nacional de Poetry Out Loud.

Poetry Out Loud es auspiciado por National Endowment for the Arts y la Poetry Foundation. En Puerto Rico, este certamen de poesía es parte de un programa de educación en artes organizado por la Oficina de Apoyo a las Artes del ICP, que promueve que estudiantes de escuela superior entren en contacto con la poesía y aprendan sobre la tradición literaria a través de la memorización, la recitación y la competencia.