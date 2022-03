Denuncian a Alcalde de Arecibo por no instalar aires acondicionados en Coliseo de los Capitanes

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, denunció que el actual alcalde del municipio de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, se adjudica obras que son de la pasada administración en un intento de ‘ser relevante’.

El representante del PNP dejó claro que, desde enero de 2021, el alcalde no ha hecho nada con el asunto de la falta de aire acondicionado en el coliseo Manuel Petaca Iguina, a pesar de tener el proyecto avalado por las agencias estatales y federales y los fondos disponibles desde finales de 2020.

“Vamos para 14 meses de gestión pública y la actual administración municipal de Arecibo no ha hecho obra alguna. Hoy vemos el desespero de esa inacción cuando el Alcalde se apropia de una iniciativa de la pasada administración, la instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado en el coliseo Manuel Petaca Iguina, cuando dice que fue suya. Eso no es correcto Alcalde y usted lo sabe muy bien”, dijo Rodríguez Aguiló.

En la mañana de hoy, martes, Ramírez Irizarry envió unas declaraciones en las cuales se atribuye el proyecto de instalación de unidades de aire acondicionado en el coliseo Manuel Petaca Iguina, hogar de la franquicia de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior nacional (BSN).

El 31 de octubre de 2020, el entonces alcalde de la ciudad arecibeña, Carlos Molina Rodríguez anunció públicamente que la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (Fema, por sus siglas en inglés) había adjudicado la cantidad de $6.4 millones para la reconstrucción de la antes mencionada facilidad, severamente afectada por el impacto del huracán María en septiembre de 2017.

“Esta obra, la rehabilitación del coliseo de Arecibo, fue gestionada por la pasada administración, que no solamente logró que FEMA le asignara los fondos, sino también lo hizo público. Hoy el alcalde trata, porque los arecibeños conocen la verdad, de presentar un proyecto que no es suyo ni de su administración. Peor aún, en 13 meses no han movido el asunto y hoy, luego que la noticia de la falta de aire acondicionado surge en la prensa, es que hace este ‘anuncio’. Esos son los hechos”, añadió el representante novoprogresista.