Presidente del Senado acusa a Pierluisi de traicionar a estudiantes que trabajan

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo el lunes que no eliminará la paga doble después de las diez horas para estudiantes que trabajan, dentro de la Reforma Laboral.

“Nosotros hicimos un compromiso con los estudiantes de este país. Por eso en el Plan de Ajuste uno de los diez puntos es la Universidad. Entonces después que nosotros votamos en Cámara y Senado, el estudiante que esté estudiando, y necesite pagar su hospedaje y pagar sus estudios necesita trabajar. Entonces, no estamos diciendo que se le va a pagar doble a todos los estudiantes que trabajan. Es después de la décima hora. Y después que Cámara y Senado aprobó eso por alguna razón el gobernador mandó una carta diciendo que no estaba de acuerdo con ese y otros asuntos, echa hacia atrás y traiciona. Yo no voy a traicionar a os estudiantes que trabajan”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Si hay prisa, pero tenemos sesión hoy. Nos estaremos reuniendo durante la semana el equipo de trabajo de la compañera (Anna Irma Rivera Lassén) y el nuestro para ver cuáles son las dudas y cuál es la información que está en la versión final y ahí lo anunciaremos”, añadió.

Sobre el proyecto, el presidente senatorial mencionó que hay que hacer correcciones. “Pero son correcciones que no debe trastocar ninguna parte del proyecto ni impactar negativamente. Esa es la más importante para mi, hasta ahora”, dijo Dalmau Santiago.

Las expresiones del presidente del Senado se dieron durante una conferencia de prensa sobre un proceso de consulta para enmendar el reglamento del Partido Popular Democrático (PPD).