PPD iniciará consultas para enmendar su reglamento

El Partido Popular Democrático (PPD) por medio de la Comisión Especial creada para enmendar el Reglamento del partido y presidida por Luis Javier Hernández Ortiz, agendaron el lunes una serie de reuniones sectoriales en donde buscarán escuchar la base de quienes forman parte de la colectividad.

“La prioridad del Partido Popular es escuchar su base, nosotros siempre nos hemos caracterizado por trabajar en consenso escuchando muy atentos lo que dice nuestra gente. Estamos en tiempos de cambios y es por esto que nuestro reglamento necesita atemperarse a los tiempos que estamos viviendo sin olvidarnos de la esencia de nuestro partido, que es defender la justicia social”, dijo el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

La Comisión de Reglamento está compuesta por los alcaldes Luis Javier Hernández Ortiz del municipio de Villalba, el alcalde José Carlos Aponte del municipio de Carolina, la Representante del Distrito 21, Lydia Méndez Silva, la Representante del Distrito 10, Deborah Soto Arroyo, la Senadora del Distrito de Ponce, Marially González Huertas, el Senador del Distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, el Comisionado Electoral, licenciado Ramón Torres y el licenciado José Ramón Castro.

Entre los grupos que se estarán convocando a la sede del Partido Popular, serán los servidores públicos, abogados populares, juventud popular, organización de mujeres populares, presidentes municipales no alcaldes, alcaldes, senadores, representantes, comisionados electorales, legisladores municipales, comunicidad LGBTTQ, ex presidentes, ex alcaldes, ex legisladores y público en general.

“Ser parte del PPD es una responsabilidad muy grande y es por esto que estamos uniendo esfuerzos para que nuestra base sea parte de todos los procesos y para que la democracia siempre prevalezca ante todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones, queremos escucharlos, queremos que nuestro partido siga siendo el partido de la gente”, expresó el también alcalde de Villalba.

El diálogo popular estará pautado para los sábados 19 y 26 de marzo, 2, 9 y 23 de abril, así como para el martes 19 de abril, los mismos serán en la sede del Partido Popular y se dividirá en grupos. En cada reunión se atenderá un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde, hasta lograr reunirse con todos.

“La dinámica con cada grupo será primero el de escuchar su sentir y luego iremos directo al reglamento para evaluar las posibles enmiendas que deseen traer a la mesa, de ahí partimos a que sean evaluadas por el comité de reglamento quienes se encargarán de preparar un informe para presentarlo ante la Asamblea General del PPD, esto no es un tema sencillo, se trata de atemperar nuestro reglamento y darlo a conocer para que luego de aprobado se comience a utilizar”, añadió Hernández Ortiz.