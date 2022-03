Video: Gobernador dice que no visita Aguadilla por el alcalde popular

El gobernador Pedro Pierluisi se sinceró en una reunión política del Oeste con residentes de Aguadilla al revelarles que no ha visitado ese municipio por el alcalde popular que tiene, en referencia a Julio Roldán.

“Le tengo que decir a los de Aguadilla que todavía no he venido porque la verdad él que está aquí.. ay Dios dice unas cosas..” dijo Pierluisi en referencia al alcalde de Aguadilla. Las expresiones fueron reveladas en un vídeo publicado por la página Entérate Aguadilla. Pierluisi argumentó que Roldán le ha faltado el respeto.

“Ustedes me conocen, yo soy de respetar, lo cortés no quita lo valiente. Yo respeto, pero cuando a mi me insultan, mi gente me protege porque tampoco puede ser que yo haga el papel de… no digo de que. Tiene que haber respeto, así que pronto yo estaré visitando a Aguadilla. Voy a hacer lo que tengo que hacer por Aguadilla”, dijo Pierluisi en su alocución. Agregó que responderá a los residentes de Aguadilla.

Mira aquí el vídeo:

El alcalde popular de Aguadilla ha estado bajo fuego por la revelación de un chat de su equipo de campaña, creado por su hijo, en el que insultaban y hasta amenazaban a la ex alcaldesa novoprogresita, Yanitsia Irizarry y gente de su equipo de trabajo.

Según la publicación local, el evento en el que se grabaron las expresiones del Gobernador fue el lunes de la semana pasada.