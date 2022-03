Federación de Maestros insta a retomar el “Teacher Flu”

El vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico Edwin Morales pidió el domingo unirse a la convocatoria del magisterio para este próximo martes, 15 de marzo de 2022 retomar el teacher flu y marchar saliendo de Plaza Colón a las 10:30 de la mañana hasta La Fortaleza.

“Luego de la reunión sostenida con la Junta de Control Fiscal el pasado 11 de marzo, donde su directora ejecutiva Natalie Jaresko insistió en mantener el sistema de aportaciones definidas con el aumento de edad a los 63 años de edad, al magisterio puertorriqueño no le queda de otra que continuar la lucha por un retiro digno para exigir soluciones distintas al futuro de miseria que les quiere imponer la junta en el PAD. Mientras se celebró la reunión cientos de maestros de escuela pública se manifestaban frente a sus planteles en apoyo al FADEP y en reclamo de un retiro digno para los docentes”, indicó Morales en declaraciones escritas.

“El abogado de la Junta indicó en la vista argumentativa del Primer Circuito de Boston la semana pasada, que estaban dispuestos a mantener las pensiones de beneficio definidos de las maestras, para evitar un revés en el caso que hoy se ventila en el tribunal, pero cuando asistimos a la reunión con la Junta se confirmó que todo se trató de una mentira para impedir que los jueces del Apelativo concedieran la paralización del plan, solicitud que hiciera el FADEP a través de su representación legal” añadió.

“En la reunión con la Junta sometimos nuestras propuestas para mantener nuestras pensiones de beneficio definido, además de alternativas para allegar fondos al erario público en el marco de mantener este derecho adquirido del magisterio que garantiza un retiro decente. Es una falta de respeto a las maestras, la ausencia de empatía y humanidad de esta Junta, que llega a las reuniones sin prepararse, a hacer relaciones públicas, mientras insiste en imponer su receta de miseria al magisterio, todo esto para garantizar el pago de deuda ilegal”, expresó por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros.

“Las alternativas están sobre la mesa y esperamos que se atiendan con prontitud mientras se ventila el caso en Boston en su proceso expedito. Ante esta realidad, al magisterio no le queda otra que seguir tomando la calle, seguir fortaleciendo los comités de lucha en cada escuela y prepararse para seguir defendiendo su retiro hasta tanto no se haga justicia garantizando una vejez digna para las y los docentes del país. Esto no se ha acabado, aquí no se quita nadie” sostuvo Noelanie Fuentes, secretaria de organización de la FMPR.