Activan campaña en Puerto Rico a favor de obispo destituido de Arecibo

El comité laical “Amigos de Monseñor Daniel” inició una campaña de envío de cartas al Vaticano para interceder a favor del obispo de la Iglesia Católica destituido de Arecibo, Daniel Fernández Torres. También están pidiendo donativos económicos para llevar las cartas personalmente a Roma.

En una comunicación a los medios noticiosos, el comité informó que su gestión nace “con el deseo de hacer llegar la voz de los residentes de la Isla a Roma”. La campaña incluye el modelo de la carta que invitan a firmar y hacer llegar a: Amigos de Monseñor Daniel, P. O. Box 258, Hatillo, PR 00659.

El comienzo formal del recogido de cartas será hoy, domingo 13 de marzo, frente a la Catedral de San Juan, de 12:30 pm a 5:00 pm. Esta gestión continuará durante varios días, para que los interesados puedan fotocopiar y diseminar las cartas entre allegados, grupos y amigos y hacerlas llegar a la brevedad posible. Se informó que dichas cartas se estarán llevando personalmente a Roma. El grupo exhortó a las personas que deseen hacer algún donativo para esta causa, a realizarlo al siguiente número de ATH Móvil: Amílcar Nieves 787-453-1769, acompañado por la nota: “Amigos de Monseñor Daniel”. Para los que quieran enviar las cartas en formato electrónico, lo pueden hacer por medio del siguiente correo electrónico: amigosobispodaniel@gmail.com o por facebook a la siguiente página: https://www.facebook.com/AmigosObispoDaniel/

Fernández Torres informó la semana pasada que los directivos del Vaticano en Roma le solicitaron la renuncia. El Monseñor se caracterizaba por asumir posturas distintas a sus compañeros obispos de las diócesis de Puerto Rico, en temas como las vacunas contra el COVID-19. Inclusive, algunas de sus posturas van en contra de lo que profesa el papa Francisco. Informes de prensa señalan que Fernández Torres se negó a trasladar a los seminaristas de su Diócesis al nuevo Seminario Interdiocesano de Puerto Rico, aprobado por el Vaticano a inicios de marzo de 2020.

En sustitución de Fernández Torres, el Papa Francisco nombró a Monseñor Álvaro Corrada del Río, Obispo Emérito de Mayagüez, como Administrador Apostólico de la Diócesis de Arecibo.

“Lamento mucho que en la Iglesia donde se predica tanto la misericordia, en la práctica algunos carezcan de un mínimo sentido de la justicia. A mí no se me ha hecho ningún proceso, ni se me ha acusado formalmente de nada y sencillamente un día el delegado apostólico me comunica verbalmente que de Roma se me pedía la renuncia. Se sustituye ahora a un sucesor de los apóstoles sin emprender ni siquiera lo que sería un proceso canónico deberoso para destituir a un párroco”, dijo el obispo destituido en declaraciones escritas al momento de conocerse la determinación del Vaticano.