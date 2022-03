La Policía investiga un supuesto hurto de mercancía, reportado a eso de las 9:19 de la noche del viernes, en la tienda Old Navy, ubicado en el centro comercial The Outlets at Montehiedra, en San Juan, informaron hoy, sábado, las autoridades.

Según el reporte de la Policía, una persona se apropió de 200 camisas de niño.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $3,398.

El agente Torres, adscrito al Precinto de Caimito se hizo cargo de la investigación.