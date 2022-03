Proponen reducir la edad para cualificar para el crédito por trabajo

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el senador, Juan Zaragoza Gómez, presentaron una medida que propone enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para establecer la edad mínima de 18 años para cualificar para el Crédito por Trabajo.

Según los legisladores, la medida aspira a mejorar y extender los beneficios del Crédito por Trabajo a los jóvenes de 18 años que actualmente no se pueden beneficiar las limitaciones en la legislación anteriormente aprobada.

¨Un ejemplo que podemos destacar que no cualifica actualmente para el Crédito por Trabajo es un joven universitario de 18 años que trabaja y se ganó $7,563, el mismo no cualifica como dependiente para sus padres por haber generado ingresos mayores a $7,500 y tampoco cualifica por su cuenta para solicitar el crédito porque la legislación vigente no se lo permite¨, expresaron en declaraciones escritas.

“El Gobierno debe siempre facilitarles a nuestros jóvenes que están comenzando en el ambiente laboral, las oportunidades necesarias para poder crecer y estar en igualdad de condiciones que nuestros profesionales. Con esta medida se permite mayor efectividad en la distribución y otorgación del crédito a unos contribuyentes que se les estaba privando por un error técnico”, añadieron.

Esta medida sería de beneficio para los contribuyentes a partir del año contributivo 2022.