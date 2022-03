Familia de la niña que llegó muerta a CDT, tenía antecedentes con el Departamento de la Familia

La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, confirmó hoy que la agencia intervino por un caso previo con la familia de Yamileth Aymar Muñiz, la menor de tres años que murió a consecuencia de un severo trauma corporal y llegó muerta al Centro de Diagnóstico y Tratamiento del residencial Luis Llorens Torres.

En un entrevista en el programa Lo Sé Todo de Wapa TV, la titular de la agencia explicó, en cambio, que por el caso de la niña no habían recibido referido.

¨El Departamento de la Familia no tenía referido y eso es algo que pues concierne y es preocupante, pues como sabemos había una orden de protección a raíz de la Ley 54, no obstante la orden de protección era una orden exparte. Había sido sumamente difícil identificar y localizar a esta persona agresora. Así que en este caso al no poderse identificar donde esta persona o al no saber que la persona estaba concurriendo o cerca del hogar de estos menores, pues nadie lo identifica y tampoco nos llega a nosotros el referido para nosotros poder intervenir¨, dijo en referencia al padrasto de la menor, Ezequiel Cruz Ibarrondo, quien actualmente se encuentra detenido por violación a la orden protección.

Indicó que en el 2018 hubo un referido sobre el entorno familiar de los otros tres menores, hermanos de la fenecida niña, quienes quedaron bajo la tutela del Departamento de la Familia mientras la madre cumplía con un plan de servicios de la agencia.

¨En este caso la menor todavía estaba en el vientre de su mamá, no obstante este referido fue a raíz de una situación de uso de sustancias por parte del padre biológico de estos tres menores. No era por parte de la mamá. El tribunal nos exime de que el padre biológico sea parte del plan de servicio. No obstante, la mamá estaba totalmente apresta y cumplió con el plan de servicio¨, dijo.

El coronel Roberto Rivera, jefe de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, había adelantado que la investigación está enfocada tanto en Cruz Ibarrondo como en la madre, identificada como Glorimar Nieves López.

La pareja alegó previamente a las autoridades que la niña estaba vomitando porque se ahogó con comida. Pero, la mamá dio otra versión, al indicar que la menor confrontaba problemas de salud desde el pasado miércoles.