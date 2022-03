“Hay justicia para mi hijo” dice madre de Héctor “El Macho” Camacho

“Hay justicia para mi hijo”, dijo María Matías, madre del fenecido exboxeador puertorriqueño Héctor “El Macho” Camacho Matías luego que se diera a conocer el procesamiento de los presuntos asesinos de su hijo y Adrián Mojica Montalvo.

“Ya estoy tranquila. Tengo el dolor, porque eso no se me va a quitar, pero siento agradecimiento con ellos (las autoridades). Me concedieron la justicia, y eso es lo más que yo pedía. Esperé diez años, pero me pasaba de cuartel en cuartel (de la Policía) buscando la justicia de mi hijo. Yo no paraba. Yo venía de Nueva York, pagaba el pasaje, estaba dos y tres meses en los cuarteles buscando la justicia para mi hijo y por fin Dios me dio la justicia. Agradezco a todos porque Macho quería a todo el mundo porque él era un buen hijo. (Ahora) puedo comer y tomarme mi cafecito por la mañana”, exclamó Matías durante una rueda de prensa.

La investigación iniciada hace diez años por la Policía de Puerto Rico culminó con el esclarecimiento y presentación de 27 cargos criminales por parte del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR) contra los responsables de los asesinatos del excampeón mundial de boxeo, Héctor Luis “Macho” Camacho Matías y de Adrián Mojica Moreno.

Los imputados son Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García, Jesús Naranjo Adorno y Joshua Méndez Romero. La jueza Milagros Muñiz Más, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por todos los delitos radicados por el Ministerio Público.

“La impunidad no tiene cabida en el nuevo Departamento de Justicia. Si cometiste un delito ten por seguro que vamos por ti”, expresó el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández.

El titular de Justicia confirmó que la División de Crimen Organizado y Drogas del DJPR, dirigida por la fiscal Janet Parra Mercado, presentó cargos de conspiración y asesinato en primer grado contra todos los sospechosos. Indicó que Rodríguez Rodríguez, Ayala García y Méndez Romero también enfrentan dos cargos por violaciones a la Ley de Armas por portar y disparar un arma de fuego, y un cargo al amparo de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero.

El comisionado de la Policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa, manifestó que “hay investigaciones que toman más tiempo que otras. Pero, este caso demuestra que al final vamos a dar con los responsables y con la ayuda del Departamento de Justicia, los haremos cumplir”.

La fiscal Parra Mercado reveló que “Camacho Matías y Mojica Moreno fueron víctimas del crimen en este caso” y descartó que estuvieran relacionados con el grupo contra el cual se radicaron los cargos por crimen organizado, y que se dedicaba al trasiego de drogas en los residenciales.

“Sabemos que este caso estremeció al país porque como consecuencia de estos hechos fallece una gloria del boxeo de Puerto Rico, el Macho Camacho. El esclarecimiento de este caso de alguna manera le hace justicia a esas madres que han clamado por tantos años que la muerte de sus hijos no quedara impune”, expresó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.

Por su parte, el secretario de Justicia reiteró que los casos se radican cuando están listos y añadió que “el que no trasciendan los detalles sobre la labor diaria que realizan los fiscales y agentes, no significa que hemos claudicado a nuestra misión de hacer justicia a las víctimas del crimen. Tengan por seguro de que tarde o temprano los responsables pagarán por sus delitos”.

El comisionado explicó que para lograr el arresto y traslado de cuatro de los cinco imputados, la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía, puso en marcha una operación denominada Knock Out. Como parte de esta, decenas de agentes de la Policía volaron a Orlando, Florida para trasladar a hasta Puerto Rico a tres de los implicados. Otro de estos fue arrestado, también como parte de la operación, en una urbanización de Bayamón. El quinto imputado se encuentra en encarcelado en una prisión local.

Este agregó que tras haber sido parte de la investigación cuando figuró como director de Investigaciones Criminales de la Policía en 2015, al ser nombrado como Comisionado de la Uniformada, supervisó el caso bajo la División de Crímenes Mayores, liderada por la sargento Karina Ojeda Erazo, para concluir el trabajo que había realizado.

El 20 de noviembre de 2012, a eso de las 7:45 de la noche, el boxeador y Mojica Moreno fueron asesinados de un disparo cada uno frente al negocio Azuquita en la Carretera 167 en Bayamón.

Los fiscales Héctor Siaca Flores y Lis López Rivera, liderados por Parra Mercado, representaron al Ministerio Público y levantaron la evidencia requerida junto a la División de Crímenes Mayores de la Policía, dirigida por la agente Karina Ojeda Erazo, y el agente Simón Rosa.

A William Rodríguez Rodríguez, Luis Ayala García y Joshua Méndez Romero, quienes al presente se encuentran confinados, se les fijó una fianza de 800,000 dólares a cada uno. A Jesús Naranjo Adorno, quien también se encuentra confinado, se le fijo una fianza de 300,000 dólares. Mientras, a Juan Figureoa Rivera, quien fue arrestado en la mañana de hoy, se le fijó una fianza de 1,000,000 de dólares. Otros dos individuos que tuvieron participación en el crimen, Sebastián Méndez Romero y Alberto Weir Rivera, fueron asesinados.

La vista preliminar del caso fue señalada para el 24 de marzo.