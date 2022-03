Educación asegura que más de 175 mil estudiantes se han matriculado para próximo año escolar 2022-23

A pocos días para que culmine el proceso de Matrícula en Línea para el año escolar 2022-2023, ya 175,552 estudiantes han completado el proceso, en cual pueden seleccionar tres escuelas de su preferencia y, si es necesario, los servicios de transportación. La fecha límite para realizar este trámite es el próximo martes, 15 de marzo.

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, hizo un llamado a los padres, madres o encargados que aún no han finalizado la solicitud, a que lo hagan a la brevedad posible. También, indicó que existe apoyo presencial para aquella persona que no cuente con servicio de Internet o que no haya podido completar la solicitud satisfactoriamente.

“Completar la solicitud a tiempo nos da la oportunidad de conocer la necesidad de recursos para una planificación adecuada de cara al inicio del nuevo año escolar. Nuestra meta es contar con el recurso humano, según las necesidades de cada comunidad escolar. Es por ello, que es importante que toda persona que necesite ayuda para completar el proceso se comunique a la escuela o a la oficina regional de su área”, expresó el titular de la agencia.

Por otro lado, los interesados en matricularse en una escuela ocupacional, especializada o Montessori, además de realizar la solicitud en línea, deberán comunicarse con el plantel deseado, ya que cada programa cuenta con requisitos específicos. También, podrán seleccionar más de un programa ocupacional como opción para el estudiante, si así desean. Los padres, madres o encargados deberán acceder al portal de Matrícula en Línea para el período del 7 al 8 de abril para recibir la confirmación de la matrícula.