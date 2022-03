Departamento de Justicia presenta cargos criminales contra imputados por el asesinato del exboxeador Macho Camacho

Fiscales del Departamento de Justicia presentaron cargos contra cinco individuos vinculados al asesinato, el 20 de noviembre de 2012 frente al negocio Azuquita en Bayamón, del exboxeador Héctor Luis “Macho” Camacho Matías y de su amigo Adrián Mojica Moreno.

La investigación, liderada por la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico y la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia de Puerto Rico, inició hace 10 años y culminó hoy con la presentación de 27 cargos criminales contra los asesinos.

“Hay investigaciones que toman mas tiempo que otras. Pero, este caso demuestra que al final vamos a dar con los responsables y con la ayuda del Departamento de Justicia, los haremos cumplir, aseguró el comisionado de la Policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa.

La jueza Milagros Muñiz del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón encontró causa para arresto contra Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan L. Figueroa Rivera, Luis G. Ayala García, Jesús Naranjo Adorno y Joshua Méndez Romero.

“El mensaje que queremos llevar es que no hay impunidad, que vamos a seguir trabajando duro para lograr esclarecer, no solamente este caso, sino muchos otros que tenemos en agenda. Nuestro propósito es darle la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico de que estamos haciendo nuestro trabajo, que estamos tratando con nuestro mayor esfuerzo de lograr esclarecer casos que llevan mucho tiempo sin esclarecerse. No nos hemos quedado con las manos cruzadas y hemos llegado hoy hasta aquí”, aseguró la fiscal Janet Parra Mercado.

La fiscal añadió que el esclarecimiento de este caso le hace justicia a las madres que han clamado por años la muerte de sus hijos y “no quedará impune”, expresó.

“Hay justicia para mi hijo, ya estoy tranquila. Tengo el dolor, porque eso no se me va a quitar, pero siento agradecimiento. Esperé 10 años…yo no paraba, yo venía de Nueva York, pagaba el pasaje, estaba dos y tres meses en los cuarteles buscando la justicia para mi hijo…Macho se dejó querer de todo el mundo porque ese nene es buen hijo, conmigo si yo le pedía una estrella, ese nene me buscaba estrellas”, expresó María Matías, la madre de “Macho” Camacho.

Jesús Naranjo Adorno, Joshua Méndez Romero y Juan L. Figueroa Rivera cumplen penas en cárceles federales y ayer fueron trasladados a Puerto Rico para enfrentar las acusaciones. Mientras que Luis G. Ayala García cumple una condena en la cárcel de Las Cucharas en Ponce y Wilfredo Rodríguez Rodríguez fue arrestado esta mañana en Bayamón.

Todos los imputados, quienes se encuentran confinados, enfrentan cargos de conspiración y asesinato en primer grado. Rodríguez Rodríguez, Ayala García y Méndez Romero enfrentan, además, dos cargos por violaciones a la Ley de Armas y un cargo al amparo de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero, además de una fianza de $800,000 cada uno.

A Jesús Naranjo Adorno se le fijó una fianza de $300,000, mientras que, a Juan Figueroa Rivera, arrestado en la mañana de hoy, se le fijó una fianza de $1,000,000. Hubo otros dos participantes en el asesinato, Sebastián Méndez Romero y Alberto Weir Rivera, pero fueron asesinados.

La vista preliminar del caso será el 24 de marzo.