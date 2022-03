Alcaldesa de Loíza disponible para presidencia de la Organización de Mujeres Populares

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, confirmó que como parte del proceso de reorganización del Partido Popular Democrático, se hace disponible para presidir la Organización de Mujeres Populares (OMP), cuando llegue el momento en dicha entidad,que agrupa a las mujeres afiliadas y simpatizantes de la organización política. En una concurrida actividad realizada en la sede del PPD en Puerta de Tierra, la alcaldesa señaló que tomó la determinación para continuar aportando propuestas y soluciones.

“Yo nací aquí, soy parte de esta institución,aquí me hice profesional, aquí me decidí por el servicio público y de mi madre aprendí a ser fuente de trabajo y de soluciones. Para eso me hago disponible”, expresó Nazario Fuentes como parte de una presentación audiovisual donde expuso su visión del futuro del PPD. Del evento participó la senadora por el distrito Mayagüez Aguadilla, Ada García Montes, quien haría pareja con Nazario Fuentes como su vicepresidenta.

Asistieron además la representante Joselyn Rodríguez de Mayagüez, Deborah Soto de Toa Baja, el presidente de la Cámara de Representantes Rafael ‘Tatito’ Hernández, el senador Juan Zaragoza Gómez y el alcalde de Isabela, Miguel ‘Ricky’ Méndez, así como el nuevo legislador municipal de PPD en San Juan, Manuel Calderón Cerame, entre otros líderes.

La alcaldesa disertó sobre ‘El rol de las mujeres ante los nuevos retos del PPD’. Detalló que “para las pasadas elecciones del 2020, solamente 146 mujeres aspiraron a puestos electivos en Puerto Rico. Esta cifra aunque representó un alza en comparación con otras elecciones, aún refleja la ausencia de una visión representativa de la población de Puerto Rico, donde el 53% son mujeres”.

Destacó que el PPD está en un momento histórico donde la institución enfrenta grandes y nuevos retos. “Ante estos nuevos retos, las mujeres de nuestro partido tenemos que asumir posturas y ser las voces fuertes que defiendan nuestro principal postulado, que es el de justicia social. Yo me hago disponible para la OMP hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A todas las convoco para participar a favor de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro amado Puerto Rico”, finalizó Nazario Fuentes.