Presidente de la Junta de la AEE niega haya negociaciones para extender contrato a la empresa AES

Fernando Gil El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE aseguró que no hay negociaciones en curso con la empresa. (Archivo)

El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fernando Gil, afirmó hoy que la corporación pública no tiene la intención de brindar un rescate financiero a la cogeneradora AES según los términos de un memorando de entendimiento propuesto por la compañía, a la vez que aseguró que tampoco hay negociaciones activas para que la empresa permanezca en Puerto Rico más allá del 2027.

“En cuanto a una conversión (de la planta de AES en Guayama) para poder cumplir con métricas ambientales, si la AES entiende que se podría o no, y el director ejecutivo (de la AEE, Josué Colón) en su sano juicio y criterio, experiencia y ‘expertise’ operacional determinó o auscultó (que AES verificara) si esa conversión es viable o no, hubo una carta de parte de AES diciendo que no era viable. En ese sentido, tampoco habría opción”, subrayó Gil a la prensa tras participar de una vista ante la Comisión de Desarrollo Económico y Energía en la Cámara de Representantes.

El contrato de AES para vender energía a la AEE a vence en 2027, justo cuando entra en vigor la prohibición en ley a la generación de electricidad mediante carbón, la fuente que se utiliza en la central de Guayama desde mediados de la década de 1990.

Gil añadió que tiene entendido que AES sí está compitiendo en los procesos que han impulsado la AEE y el Negociado de Energía para acordar contratos de compra de energía mediante fuentes renovables, pero no pudo confirmar el dato, al sostener que los proponentes en esa licitación se identifican con códigos para evitar instancias de favoritismo en la evaluación.

Sin embargo, aseguró que ofertas de AES para que el contrato de compra de energía se extienda –sin atravesar por un proceso competitivo– y la empresa haga una transición a fuentes renovables fueron descartadas por la AEE.

“Tanto el pasado presidente (de la Junta de Gobierno, Ralph) Kreil como este servidor entendíamos que si estábamos bajo un proceso de competencia no debíamos entrar a verlo. Era una extensión, como ellos proponían, al contrato original, utilizando energía renovable. Existen unos procesos para ello, entiéndase los 3,000 megavatios (MW) que se están poniendo en procesos de RFP (requerimientos de propuesta)”, indicó Gil.

Durante la vista, el representante independentista Denis Márquez trajo a la atención de Kreil un correo electrónico que abogados de la AEE enviaron a oficiales de AES el 11 de febrero, en los que parecen hacer alusión a discusiones para convertir la operación de la planta a combustibles distintos al carbón.

“En cuanto a lo que escribe el abogado en representación (de la AEE), de negociaciones, el uso del lenguaje como tal no fue controlado por la Junta (de Gobierno) ni por ningún funcionario. Si se refiere a esas alternativas para poder cumplir con el ‘state implementation plan’, pues no son referentes a la quema de carbón, sino a una conversión a gas natural en esa planta”, dijo Gil a los medios.

¿La Junta de Gobierno de la AEE ha autorizado negociaciones con AES?, se le preguntó a Gil.

“No, porque si se lleva esa negociación ‘per sé’, el último tramo es la autorización de eso que ellos hayan negociado y eso sí la Junta tendría que autorizarlo o no autorizarlo”, replicó el presidente del ente rector de la AEE.

No va el rescate a AES

Gil, en tanto, sí reconoció que AES solicitó una especie de rescate financiero, ante lo que entiende son los costos adicionales en que ha tenido que incurrir para cumplir con nuevas disposiciones ambientales legisladas en los pasados años que han prohibido el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico.

De acuerdo con una serie de misivas que fue revelada el mes pasado por el Centro de Periodismo Investigativo en enero, AES calcula que la disposición de cenizas conforme a las leyes estatales implicará un gasto adicional de $167 millones entre 2019 y 2027, es decir, sobre $20 millones al año.

Ante ello, la empresa propuso un memorando de entendimiento bajo el que la AEE o alguna otra entidad gubernamental asumiría la titularidad de la planta de Guayama, en una transacción que incluiría la construcción de instalaciones para generar de 280 a 500 MW a base de fuentes renovables. La entidad que continuase como titular de la central tendría la responsabilidad de asumir las “deudas financieras” que al presente carga AES.

Según la oferta, AES permanecería como operador y mantenedor de la planta, mediante un contrato de compra de energía que se extendería por al menos 25 años, al tiempo que invertiría “directa o indirectamente” en la conversión de las instalaciones para la generación de energía renovable.

“No hemos aceptado la oferta ni tenemos planificado ni queremos hacerlo porque entendemos que no es viable para la corporación”, dijo Gil a preguntas de este medio.

En la audiencia pública, a preguntas del representante Márquez, el ingeniero y abogado puntualizó la importancia que continúa teniendo AES para las operaciones de la AEE, al precisar que la empresa vende su energía a cuatro centavos por kilovatio hora, el costo más bajo en el sistema.

“Ahora mismo sí (es necesaria). Producen 15% (de la demanda) a un costo de cuatro centavos. En cuanto a lo que vemos para poder equiparar el costo de las otras generatrices que es mucho mayor, sí es necesario. Tiene que dejar de ser necesario para el 2027″, dijo Gil.

El presidente de la comisión, Luis Raúl Torres, requirió a Gil que entregara, dentro de cinco días, una lista con los planes que tiene la AEE para supervisar el cierre de operaciones de la planta de carbón de cara a la expiración del contrato con AES.