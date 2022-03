Wonder of the Seas de Royal Caribbean. (Instagram @royalcaribbean)

El crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean, considerado el más grande del mundo, llegará este lunes a Puerto Rico.

A eso de la 1:00 de la tarde, se espera que la nave atraque en el muelle de San Juan. Esta es la primera vez que el crucero visitará la isla.

En el Wonder of the Seas caben 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes.

Se desconoce la cantidad de personas que llegarán a bordo para visitar la isla.