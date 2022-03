Trámite expedito en la Cámara para el nuevo proyecto de enmiendas a la reforma laboral

La Cámara de Representantes mantiene la expectativa de aprobar este martes el proyecto de enmiendas a la reforma laboral que contiene varias de las exigencias que el gobernador Pedro Pierluisi planteó en una carta la semana pasada.

“Los reclamos que hizo el gobernador están todos incluidos ahí. Se colaboró con el secretario del Trabajo (Gabriel González Maldonado). […] La agenda nuestra es aprobarlo el martes”, indicó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

El viernes en la tarde, Pierluisi vetó el Proyecto de la Cámara (PC) 3, luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, informara que reglamentariamente estaba impedido de convocar una sesión para solicitar la devolución de la medida antes que venciera el término de 10 días para que la pieza –ya avalada en ambos cuerpos legislativos– se convirtiera en ley. Por lo tanto, hoy la delegación cameral del Partido Popular Democrático presentó el PC 1244, que incluye el lenguaje impulsado por La Fortaleza.

En síntesis, la nueva versión acogió los reclamos del ejecutivo para que las horas extra de los trabajadores que laboran bajo un acuerdo de ‘flexitime’ se paguen a tiempo y medio, en lugar de la paga doble que proponía el PC 3; se dispuso que los estudiantes universitarios que trabajen en su día de descanso para pequeñas y medianas empresas (pymes) igualmente cobrarán a tiempo y medio; mientras que la ley entrará en vigor 30 días posterior a la firma del gobernador.

La semana pasada, Hernández y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, habían dicho que la paga doble luego de las 10 horas de trabajo en los contratos de ‘flexitime’ se mantendría en cualquier medida, pero en última instancia cedieron a la petición de Pierluisi.

Torres García, según mencionó hoy, tuvo esta semana una reunión de cuatro horas con González Maldonado para armonizar las intenciones de la Legislatura con los deseos del mandatario.

“Si no firma el proyecto, sin duda alguna tendríamos que tirar la raya y el gobernador estaría del lado de los grandes intereses. Ahí están sus enmiendas”, sostuvo Torres García.

“Como está el ‘flexitime’, actualmente, no se paga el pago extraordinario. Nosotros lo pusimos (en el PC 3) para que se pagara doble después de la décima hora. Eso fue una de las controversias que tuvo el gobernador con las pagas dobles. Se va a seguir pagando extraordinario, pero esta vez a tiempo y medio. Yo tengo un interés particular de que devolvamos derechos a trabajadores y trabajadoras. No vamos a trancar un proyecto por una paga doble y a tiempo y medio que, al final del camino se le va a hacer el pago extraordinario”, agregó el representante al cuestionársele por el cambio en la postura relacionada a ese sector laboral.

En el PC 1244, quienes único recibien una paga doble serán los estudiantes que laboren en su día libre para empresas que no cualifican como pymes. Es decir, habrá un trato diferenciado con los universitarios que trabajan en pymes, que cobrarán a tiempo y medio en los días de descanso.

“Este proyecto, desde que se comenzó a atender, siempre buscamos el balance. Tiene que haber patronos para que haya empleados. Y tenemos que buscar echar el desarrollo económico de nuestro país adelante”, planteó Torres García.

La nueva versión “no tiene nada fuera que le quite derechos a los trabajadores que se le estaban devolviendo, como son los días de vacaciones, los días de enfermedad, la acumulación del bono de Navidad. Todo se quedó intacto”, puntualizó el legislador popular.

Bajo la reforma laboral de 2017 –todavía vigente–, los empleados acumulan solo seis días de vacaciones durante su primer año de trabajo en una empresa, total que aumenta a nueve días entre el segundo y quinto año. Para acumular 15 días, el empleado tiene que permanecer al menos 15 años trabajando para un patrono.

Tanto en el PC 3 como el PC 1244 se fija en 15 días la acumulación de vacaciones anuales, junto a 12 días de licencia por enfermedad. Asimismo, se reduce de 130 a 115 las horas de trabajo mensuales para que un empleado cualifique para ambas licencias.

En el caso de trabajadores a tiempo parcial –definidos como los que laboran entre 80 y 115 horas al mes– acumularían seis días de vacaciones y seis de enfermedad anuales si el PC 1244 se convierte en ley, aunque se reduciría a tres días de vacaciones y otros tres de enfermedad en las pymes.

Para el Bono de Navidad, en tanto, el PC 1244 propone que cualifiquen los empleados que laboren 700 horas al año –en lugar de las 1,350 que impone la Ley 4-2017–, aunque el requisito incrementa a 900 horas para los trabajadores de pymes.

El tope del bono navideño sería de $600 en las grandes empresas y de $300 en las pymes.

Las pymes, asimismo, tendrían 90 días a partir de la firma del PC 1244 para implementar sus disposiciones, en contraposición con los 30 días que se le concede a las grandes empresas. Torres García añadió que aquellos trabajadores que gocen de mayores derechos producto de la legislación previa a la reforma de 2017 continuarán disfrutándolos, al tiempo que la nueva medida aplicaría tanto a quienes fueron reclutados luego de la Ley 4-2017 como a los que sean contratados prospectivamente.

Hernández, en una rueda de prensa sobre otro asunto, mencionó que tanto el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, como Thomas Rivera Schatz, portavoz de la Palma en el Senado, le han asegurado que sus delegaciones apoyarán el proyecto si atiende las preocupaciones de Fortaleza.