Pareja septuagenaria camina por toda la costa en oración por Puerto Rico

La pareja septuagenaria Marisol Sánchez y Gilberto Nieves recorrió por toda la costa en oración por Puerto Rico.

El matrimonio, que lleva 46 años de casados, caminó hasta 15 millas diarias durante los 22 días de caminata y oración.

La pareja expresó que sus hijos estaban preocupados cuando les contaron sobre la misión, debido a que las carreteras en Puerto Rico no están diseñadas para caminar.

“Yo tuve un sueño. Dentro del proceso que el Señor me habló, me habló en un sueño. Y cuando yo tuve ese sueño ya no tuve ninguna duda”, expresó Sánchez, quien tuvo la idea inicial de la caminata, en entrevista en Viva La Tarde.

Asimismo, Nieves señaló que durante toda la caminata estuvieron acompañados por la Policía.

“Inicialmente, nosotros íbamos a hacer esto solos con mochila al hombro todos los días. Los familiares de nosotros dijeron que era muy peligroso. La hermana de ella se dio a la tarea de llamar a los municipios y buscar ayuda de la Policía. Y realmente los municipios respondieron y nos dieron una cobertura excelente. La Policía nos cubrió del primer día al último”, destacó Nieves.