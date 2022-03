Salud reporta 180 casos nuevos de COVID-19 en la Isla

El Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico reportó hoy, sábado, 180 casos de COVID -19 en la Isla.

Los casos positivos se dividen en 74 confirmados con prueba molecular y 106 con pruebas de antígenos.

Según el portal de la agencia, la tasa de positividad están en 4.47%.

Por otro lado, el DS reportó tres muertes adicionales a causa del coronavirus.

Las personas fallecidas están entre los 40 y 80 años.

Los decesos se reportaron en las regiones de Bayamón y Caguas.

Según indicó la agencia, de las personas muertas, seis no eran vacunados, dos no tenían dosis de refuerzo y uno no tenía la tercera dosis.

Además, hay unas 67 personas hospitalizadas, de las que ocho son menores de edad.