Bernabe critica veto a la reforma laboral

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana Rafael Bernabe Riefkohl criticó el sábado la situación protagonizada por el liderato del Senado y el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia que culminó en el veto de la Reforma Laboral.

“Sencillamente, el resultado de esta tragicomedia es que la Ley 4 de 2017 sigue vigente sin enmiendas, con todas sus consecuencias terribles para la clase trabajadora. El PNP le echa la culpa al PPD. El PPD le echa la culpa al PNP. Ambos tienen razón. Los dos son culpables. Han arrastrado esta legislación por tres sesiones y ahora llegamos a este veto”, dijo Bernabe Riefkohl en declaraciones escritas.

Según el senador, el gobernador el deseo del gobernador era aguar la medida y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago no atendió con urgencia los errores que tenía la medida.

“No dudo que la legislación pudiese contener errores. Eso lo advertimos nosotros. La medida la estuvieron enmendando en la Cámara hasta el último minuto y a la carrera, siempre para complacer a los patronos y negar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y en esa prisa no dudo que hayan quedado cosas por revisar. Pero si hubiese verdadera voluntad de restablecer derechos laborales, esos errores se corregirían. Pero no hay voluntad. Lo que hay es deseo de encontrar una excusa para no aprobar la medida”, sostuvo.

“Seguiremos luchando por la mejor legislación posible. El gobernador ha dicho que piensa enviar la medida de nuevo con las enmiendas que él propone. Trabajaremos por lograr todo lo que se pueda. Pero algo debe estar claro: el gobernador está esgrimiendo su poder de veto para imponer una medida menos favorable a los trabajadores y trabajadoras de lo que ya era. Los trabajadores y trabajadoras deben seguir en la calle exigiendo justicia laboral y salarial y tomar nota de quienes son sus amigos y sus enemigos en esa lucha”, concluyó.