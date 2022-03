Representante Wanda Del Valle da su versión del incidente con asesor Obed Rojas

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda Del Valle ofreció en una entrevista radial su versión del incidente del pasado martes en el Hemiciclo con el asesor Obed Rojas Hoffman.

“El muchacho que me está gritando es un muchacho que yo le tengo mucho aprecio y yo creo que se dejó llevar por el furor del momento, porque yo no estoy aquí para hacerle daño a nadie”, dijo Del Valle en entrevista radial (Nueva Vida).

“Nuestro portavoz (Carlos Johnny Méndez Núñez) nos dice que como no podemos llegar a acuerdos, le vamos a votar a todo en contra. El muchacho (Obed) se vira donde mí y me dice ‘convéncelo de que no, porque te vas a fastidiar tu’. Yo me levanto en ese momento y digo ¿pero porque yo? ¿Yo que culpa tengo? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, mi compañero Juan Oscar Morales lo escucha y comienzan a discutir. Yo me quedo mirando todo eso y en un momento parece que me sube la presión y el cuerpo se desplomó. Porque como llevo cargando tanto tiempo, lleva un momento en que el cuerpo se cansa”, añadió.

La representante mencionó que Rojas Hoffman le pidió disculpas por el incidente.

“Para mí fue una sorpresa que él se haya puesto así. Tenemos una muy buena relación. El siempre busca ayudarme, aunque sea del partido contrario. Yo he hablado con él y él me ha dicho que él no tenía la intención de amenazarme y yo lo escucho. Él tiene familia, tiene hijos y yo no soy quién para juzgarlo”, sostuvo.

Del Valle expresó que los ánimos caldeados en el Hemiciclo y la ansiedad acumulada por el informe de la Comisión de Ética con la reprimenda (que finalmente fue derrotado), así como su problema con la presión arterial contribuyeron a su desmayo.

“Yo padezco de la presión. Y circunstancias, no solo lo de ese día, porque la discusión general que había dentro del Hemiciclo, que nada tenía que ver conmigo y luego del incidente es que se torna hacia mí. Ese era el día que más tranquila yo estaba. Yo me había tomado los medicamentos, pero la presión me subió 160/100, que para yo ser medicada y haberme bebido los medicamentos y hacía más de 5 años que la presión no me subía”, sentenció.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ordenó una investigación del incidente a la Oficina de Recursos Humanos. Rojas Hoffman continúa por el momento impedido de entrar al Hemiciclo y de participar en los procesos de vistas públicas, ejecutivas u oculares.