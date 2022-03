Gobernador reitera necesidad de paridad en programas Medicare y Medicaid

En el Primer Foro de las Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, el gobernador, Pedro R. Pierluisi, reiteró la urgencia de que la Isla cuente con igualdad en programas federales de salud, particularmente en Medicare y Medicaid.

“Aún seguimos en pie de lucha para lograr una solución permanente a este problema de financiación fragmentada y temporera del programa Medicaid, así como lograr tener un programa de salud similar a los disponibles en los estados. Es decir, tener un FMAP o pareo basado en el ingreso per cápita de Puerto Rico y eliminar el tope en los fondos federales dedicados al programa para que no tengamos que financiar una parte significativa de los costos de brindar atención médica a nuestra población de bajos recursos”, dijo el gobernador quien el año pasado nombró el grupo multisectorial, del que la Asociación de Farmacias de la Comunidad es parte, para seguir abogando sobre esto ante el Congreso y la Casa Blanca”.

El Departamento de Salud federal emitió una decisión en la que ha interpretado que una ley de 2019 garantiza una asignación permanente de alrededor de $3 mil millones anuales a Puerto Rico en fondos de Medicaid. Sin embargo, el FMAP que le aplica a Puerto Rico actualmente sigue en 55 por ciento, “y debe ser ajustado para garantizar la estabilidad de ese programa en la Isla, que beneficia a alrededor de 1.5 millones de personas”, indicó el primer ejecutivo.

“La lucha a favor del trato igual en Medicaid, así como en Medicare, la llevamos dando juntos por muchos años. Aunque hemos tenido grandes logros, todavía nos falta mucho para que no tengamos que enfrentar deficiencias presupuestarias por los costos de salud, los cuales amenazan nuestra capacidad de continuar brindando servicios de atención médica al sector más vulnerable de nuestra población”, dijo Pierluisi.

A esos fines, el gobierno comenzó a planificar la expansión de los servicios de Medicaid que se ofrecen en la Isla y de contar con la paridad en estos fondos, se incluirían el cubrir el costo de la prima de la Parte B de Medicare. Esto para que los adultos mayores de escasos recursos puedan conservar más de su dinero del Seguro Social y recibir mejores servicios a través de la cobertura del programa Platino.

Además, Pierluisi aspira a que se incluyan beneficios de cuido prolongado, atención domiciliaria, transporte médico que no sea de emergencia, vacunas para adultos y servicios de emergencia para extranjeros, independientemente de su estado migratorio, entre otros.

“Cabe recordar que todavía somos la única jurisdicción en Estados Unidos que requiere que los beneficiarios de Medicare soliciten afirmativamente la cubierta de la Parte B del programa para los servicios médicos, no hospitalarios, sujeto a serias penalidades monetarias de no hacerse a tiempo. De igual manera, nuestros beneficiarios de Medicare no son elegibles para la Parte D que cubre el costo de medicamentos. La realidad es que basta ya de estas desigualdades”, explicó.

Esta semana el gobernador estuvo en Washington y en las reuniones que sostuvo con diversos congresistas y personal de Casa Blanca el tema de la salud estuvo presente.

Pierluisi agradeció a todos los profesionales de la industria de farmacias porque durante la pandemia del COVID-19 “mientras la gente se resguardaba en sus casas, nuestras farmacias se mantuvieron abiertas, haciendo lo indecible por servirle a nuestro pueblo y dando cátedra de perseverancia y compromiso. Por todo eso, el pueblo de Puerto Rico tiene una deuda de gratitud”.