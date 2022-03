Denuncian que Cámara de Representantes no usa bandera de Estados Unidos en evento oficial. (suministrada)

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció este viernes que la administración de dicho cuerpo legislativo, en manos del Partido Popular Democrático, no utiliza la bandera de los Estados Unidos en eventos oficiales, como requiere la ley.

Según detalló el líder estadista, en el sótano del Capitolio- en la Sala Tous Soto de la Cámara-se desarrolla una exhibición de arte titulada ‘De Aquí y de Allá’, aludiendo a los vínculos de Puerto Rico con la República Dominicana a través de múltiples canvas. Dicha exhibición corre del 16 de febrero hasta el 18 de marzo de 2022.

“La Ley 1 de junio de 1952 establece, en su Artículo VIII que, en toda dependencia del gobierno, incluyendo las ramas de gobierno: la legislatura, el ejecutivo y la judicatura; la bandera de Puerto Rico tiene que estar acompañada, siempre, por la de nuestra nación, los Estados Unidos. Esa ley se ha violentado por el personal de la administración de la Cámara de Representantes que ha puesto en una exhibición de obras sólo la bandera de Puerto Rico y a su lado, la de la República Dominicana. Esto es una falta al protocolo, a nuestra realidad y a una de nuestras banderas oficiales”, señaló el Representante por Acumulación.

El legislador cuestionó que no se utilice la bandera, además, siendo un evento dentro de un edificio oficial del gobierno, y desarrollándose en un periodo durante el cual se conmemora la Ciudadanía Americana.

“Es una acción sumamente cuestionable que en la semana que celebramos los 105 años de la otorgación de la ciudadanía estadounidense a los residentes de Puerto Rico, el liderato cameral del partido popular no coloque una de nuestras banderas en un acto oficial dentro de un edificio de gobierno. No sólo violenta la ley, sino que también envía el mensaje de que el PPD en la Cámara no cree en la unión con los Estados Unidos”, añadió Aponte Hernández.