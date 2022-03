Representante presenta medida contra el aumento en los peajes

El representante novoprogresista José “Memo” González Mercado anunció este miércoles la radicación de una resolución concurrente la cual rechaza la entrada en vigor del propuesto aumento al costo de los peajes por la Junta de Supervisión Fiscal conforme al plan de fiscal certificado de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Sencillamente, no. Nuestra gente no puede continuar sufriendo las medidas de austeridad de la Junta; ya son demasiadas. Los costos de todo en Puerto Rico han subido exponencialmente en los últimos meses, tanto es así que mucha de nuestra gente tiene problemas para cumplir con sus necesidades básicas. No aguantan mas aumentos. El uso de las autopistas no es un lujo, es una necesidad y nos oponemos a este aumento”, señaló el representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

Conforme a las noticias publicadas el aumento forma parte del nuevo plan fiscal de la ACT. La Junta certificó que se contempla un incremento anual en los peajes del 8.3 por ciento para los próximos tres años. El aumento tendría lugar para los años fiscales 2022 al 2024. En el referido plan fiscal se ha propuesto además que, a partir del año fiscal 2025, el aumento anual será igual a la inflación más el 1.5 por ciento.

“La orden del día es la inflación que ha provocado un desmedido aumento en los precios de todos los productos y servicios. Más recientemente hemos sufrido las consecuencias del conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania que ha tenido efectos sobre el precio del barril de petróleo y que no se descarta tenga serias consecuencias sobre la economía de los Estados Unidos. El propuesto aumento en los peajes sería otra carga para el pueblo de Puerto Rico que ya no aguanta más. En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa debe levantar su voz condenando los aumentos propuestos a los peajes”, dijo González Mercado.

La resolución concurrente es una expresión del cuerpo legislativo sobre un asunto en particular.