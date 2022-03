Regresa Mr. Cash a la televisión puertorriqueña

Después de cinco años fuera de la televisión, Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash, estrenó esta semana el programa “La Bóveda de Mr. Cash”.

“Ha sido bien intenso, pero a la misma vez bien emocionante. Bien contento, con mucha alegría y cada vez uno se va como que adaptando a esto”, aseguró Carrión.

Tras la salida de Carrión de programas en WAPA TV y Mega TV, vivió en Estados Unidos y ahora regresó a la Isla como un nuevo Mr. Cash, aseguró.

“Ha sido enriquecedor porque he tenido la oportunidad de coger ese tiempo para hacer introspección y arreglar las cosas que no estuvieron bien, aumentar la fe y poner las personas adecuadas alrededor de tu vida. Eso me ayudó enormemente para un nuevo Mr. Cash”, expresó.

Añadió que ha sentido el apoyo del pueblo puertorriqueño no solo para el nuevo programa, sino que ante la situación del pasado jueves en la que su padre Jesús Carrión, paciente de Alzheimer, se perdió.

El animador recurrió a las redes sociales para pedir ayuda para encontrar a su padre y con la ayuda del publico y las Autoridades lo encontraron.

“El llamado que se hizo a través de las redes sociales fue bien positivo, la ayuda de la Policía de Puerto Rico fue bien importante en ese proceso de búsqueda... y agradecido de que se uniera todo un pueblo a ayudar a buscar a mi papá”, sostuvo.