La violencia de género sigue siendo la lucha prioritaria de las mujeres en Puerto Rico

Los casos de violencia de género en el país siguen aumentando con el pasar de los años, y líderes feministas coinciden en que aún hay un largo camino que recorrer para eliminar la inequidad.

Entre los asuntos prioritarios de la lucha feminista, además de la violencia de género, se encuentran el desarrollo económico, la educación y un sistema de justicia que responda responsablemente a los eventos de violencia de género que ocurran.

La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, expresó que la pobreza y la privación son factores de riesgo frente a la violencia de género.

“El 68% de las familias viven bajo el nivel de pobreza, eso quiere decir que carecen de techo seguro, de servicios de salud de excelencia porque con el plan de salud del Gobierno no necesariamente reciben los mejores servicios de salud. Eso quiere decir también que muy probablemente ni ellas ni sus hijos tienen buenas oportunidades educativas y ni decir la seguridad alimentaria. Si quisiéramos escoger una lucha que pudiéramos decir que apalanque otras luchas importantes tendríamos que ir pensando en luchas relacionadas con el desarrollo económico”, aseguró la abogada.

Hace unas semanas se han llevado a cabo varias manifestaciones de empleados públicos en reclamo de justicia salarial y un retiro digno. La directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, Verónica Colón Rosario, explicó que muchas de las personas que han protestado son mujeres.

“La mayoría de estas personas son mujeres…A pesar de que las mujeres en Puerto Rico tienen más educación que los hombres a nivel porcentual, hacen menos que los hombres (les pagan menos). Un hombre con un bachillerato gana $6 mil al año más que una mujer y si tiene más de un bachillerato, hasta $11 mil”, mencionó.

De otra parte, apuntó a una reducción en los fondos para las organizaciones feministas que ayudan a víctimas y sobrevivientes de violencia. “Para acceder a ellos es un proceso que me atrevo a decir que es violento. He escuchado testimonios de personas que dicen ‘bueno por lo menos te dimos algo’. Hay un riesgo bien grande de perder organizaciones que están haciendo el trabajo que el Gobierno no puede hacer con estas víctimas de violencia de género”, sostuvo.

Sin embargo, la semana pasada la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, anunció la disponibilidad de un fondo de más de $1.2 millones para organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a víctimas de violencia de género.

Aumento en feminicidios

Según los datos del Observatorio de Equidad de Género, entre el 1 de enero y el 20 de febrero se registraron 11 feminicidios, lo que representa un 22% más en comparación con este mismo periodo de tiempo en el 2021 y un 57% más en comparación con el 2020.

“¿Qué está pasando aquí? Yo lo que veo es que hay un enfoque de reacción y no de prevención. Se están enfocando mucho en reaccionar, en cómo trabajar con las víctimas de violencia de género y se está totalmente tratando de terminar con herramientas de prevención cómo lo es implementar el currículo de perspectiva de género en las escuelas. ¿Por qué tenemos que esperar a que maten a una mujer para hablar de lo valiosa que es su vida? ¿Por qué tenemos que revictimizarlas en los procesos judiciales? ¿O por qué tenemos que revictimizarlas como sociedad?”, sostuvo Colón Rosario.

Por su parte, Pagán Jiménez dijo que “cuando hablamos de feminicidios, hablamos de la culminación de un proceso de violencia en contra de las mujeres, pero tendríamos que estar mirando las cifras de querellas radicadas por violencia doméstica, agresión sexual, tendríamos que estar mirando los casos que se radican por hostigamiento sexual o discrimen en el empleo, porque todas esas son manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Los feminicidios quizás son los más visibles, pero no quiere decir que sean los únicos y que las otras manifestaciones de violencia no sean dolorosas para las mujeres y sus familias. Esa mirada tiene que ser integral, amplia”.

Educación con perspectiva de género

Otra de las luchas que las mujeres enfrentan hoy es la visión tradicional que tienen la sociedad del género, es decir la idea de que las mujeres deben ser de cierta manera, algo que puede convertirse en un factor que precipita eventos de violencia. Las líderes coinciden en que la solución es la implementación inmediata de la educación con perspectiva de género.

Colón Rosario dice que los sectores fundamentalistas han atrasado este proceso ya que desinforman sobre lo que significa el currículo con perspectiva de género en las escuelas.

A principios de año el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, aseguró que el currículo con perspectiva de género ahora se llamará currículo de equidad y respeto entre los seres humanos. Aún no hay fecha de implementación para este currículo.

“Aquí lo único claro es que tenemos que enseñarle a nuestros niños y niñas tanto en nuestras casas, en las comunidades, en las escuelas, que nadie está por encima del otro por razón de género. Así que es sumamente importante que también la implementemos. Ya estamos tarde, tenemos que hacerlo de manera inmediata…”, según la Procuradora de las Mujeres.

Procesos judiciales

Las activistas feministas destacaron que las mujeres puertorriqueñas también tienen que luchar sobre los procesos judiciales a los que se enfrentan en casos de violencia.

Tanto el primer feminicidio del 2022, el de la agente Brenda Liz Pérez, y en el de Erika Neris Díaz, al igual que muchos otros, ambas tenían órdenes de protección que ya habían expirado contra sus agresores, una situación que se sigue repitiendo.

“Tenemos que reconocer el cansancio que tienen nuestras víctimas de violencia en los procesos de los tribunales. Siempre hago hincapié en cuanto a eso y no lo podemos soltar. Una víctima de violencia que va a cinco seis siete veces hasta el lado del tribunal donde está frente a ella el agresor es perjudicial. La justicia tiene que ser rápida, si la justicia es lenta no hay justicia”, sostuvo la Procuradora de las Mujeres.