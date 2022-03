Esposo de Wanda Vázquez no cuenta con los votos para ser confirmado como juez

El gobernador Pedro Pierluisi tendrá otro choque con el Senado de Puerto Rico ya que según adelanto el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau, el juez Jorge Díaz Reverón no cuenta con los votos para ser confirmado.

En entrevista con Radio Isla, el líder legislativo confirmó que el nombramiento para el tribunal de apelaciones del también esposo de Wanda Vázquez se estará atendiendo en una de las sesiones de la próxima semana.

“Bueno yo siempre he dicho que no los tiene pero el día de la votación se contarán allí”, comentó Dalmau al ser cuestionado si el juez cuenta con los votos agregando que “mi manera de pensar es que no los tiene”.

“Desde la sesión pasada el caucus que se hizo antes de que finalizara las sesión en noviembre 16, noviembre 13, 14, 15 por ahí se hizo un caucus y se determinó unánime rechazar ese nombramiento”, indicó.