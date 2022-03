Mariana Nogales quiere investigar el regreso de Lisa Donahue

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli propuso el miércoles, investigar la selección de Alix Partners y Ankura Consulting Group LLC como dos de las empresas que asesorarán a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en asuntos relacionados al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y a la emisión de bonos que éste ordena.

”Desde principios de febrero, cuando estábamos discutiendo la enmienda al presupuesto para habilitar el pago del PAD, insistí en que necesitábamos saber los nombres de todas las personas naturales y jurídicas que estaban involucradas en la emisión de bonos que se supone que se haga ahora en marzo. Omar Marrero me dio varias excusas pero finalmente nos enviaron unas resoluciones de la Junta de AAFAF en las que autorizan la selección de varias empresas, incluyendo a Alix Partners, la firma que nos trajo a Lisa Donahue y la debacle en el proceso de reestructuración de la AEE. ¿Cómo es posible que se vuelva a contratar a una compañía que nos cobró 45 millones de dólares por un trabajo deficiente con irregularidades que en su momento señaló el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA)? Para colmo, AAFAF le asigna un rol tan importante como calcular el pago extra que se le va a hacer a los acreedores de la deuda si los recaudos del gobierno superan las proyecciones incluidas en los Planes Fiscales Certificados”, señaló la representante en declaraciones escritas.

La representante también describió como problemática la gestión de Ankura como asesor financiero de la AAFAF.

“Hay que recordar que los principales ejecutivos de Ankura, los hermanos Batlle, ostentaron puestos ejecutivos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la administración de Luis Fortuño, como parte de un esquema de puertas giratorias con el Banco Santander, institución que se consagró como una de las principales suscriptoras de bonos mientras crecía la deuda pública de Puerto Rico. Desde allí fueron responsables de acciones que llevaron a Puerto Rico a la crisis de la deuda y a la tétrica situación que se vive hoy cuando la reestructuración de una deuda que no ha sido auditada llega a su punto culminante. Eso no fue impedimento para que Ankura recibiera casi 128 millones de dólares en contratos de asesoría desde el 2017. No puede ser que los mismos que nos endeudaron ahora se lucren decidiendo cómo se paga la deuda”, afirmó.

La Resolución de la Cámara 697 ordenaría a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Comisión Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía a obtener toda la información disponible sobre las Solicitudes de Propuestas emitidas por la AAFAF entre noviembre y diciembre de 2021 que llevaron a la selección de Alix Partners y Ankura Consulting Group LLC como “agente calculador” y asesor financiero, respectivamente, así como la que culminó en la designación de UMB Bank como depositario, agente pagador y registrador de la emisión de bonos que, según el PAD, debe ocurrir este mismo mes de marzo. Igualmente, busca explorar las propuestas presentadas por distintas instituciones financieras, los términos y condiciones de los contratos con Alix Partners y Ankura Consulting Group LLC y comunicaciones oficiales, en otros asuntos relacionados.