Estiman en más $7.4 millones daños causados por lluvias de febrero en Toa Alta

Luego de recibir sobre 18 pulgadas de lluvias entre el 4 y 6 de febrero, el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto sometió al Negociado del Manejo de Emergencias un informe preliminar sobre los daños ocurridos en el municipio a causa de las torrenciales lluvias que se estiman en a más de $7.4 millones.

“Una vez se nos requirió hacer un listado de daños y someter las cantidades a los que ascendieron, el director de manejo de emergencias se dio a la tarea de visitar todas las áreas afectadas y hacer el listado de daños. Una vez con las cantidades estimadas de daños se sometió el Puerto Rico Preliminary Damage Assessment Report (PRIDA por sus siglas en inglés)”, explicó el alcalde.

El Primer Ejecutivo Municipal detalló que el pasado jueves 24 de febrero personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) visitó el municipio para ver los daños dejados por las copiosas lluvias.

“Persona de FEMA estuvo de visita y los llevamos a ver los daños causados por las lluvias. Hubo muchos derrumbes, deslizamientos, daños a puentes, estructuras, caída de árboles entre otros, pero uno de los lugares más afectados de nuestro pueblo, y que nos preocupa siga expandiéndose, es el derrumbe que se agravó en la calle Francia en la urbanización La Fuente”, precisó.

El alcalde de Toa Alta le solicitó al gobernador Pedro Pierlusi evaluar el informe sometido por el ayuntamiento y realizar las gestiones necesarias para pedir al presidente Joe Biden la declaración de estado de emergencia para que así FEMA pueda desembolsar el dinero.

“Ya está sometido nuestro informe de daños, lo que queda es esperar a que el Gobernador haga las gestiones y solicite al presidente la declaración de emergencia, pues la declaración de estado de emergencia que se hizo fue a nivel estatal y no a nivel federal y eso aún no ha ocurrido. Hasta que el presidente Biden no declare la zona de desastre FEMA no puede desembolsar ningún dinero. Por eso la exhortación al gobernador Pierluisi pedir al presidente la declaración de emergencia para los municipios afectados”, puntualizó.