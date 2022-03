Enrique Völkers Nin continuará sus labores en el Gobierno

Ante la decisión del Senado de Puerto Rico de no dar paso ayer, martes, al nombramiento de Enrique Völkers Nin como director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), el gobernador, Pedro Pierluisi, aseguró que el funcionario seguirá trabajando en el servicio público.

“Como (el gobernador) hizo público en su mensaje en el día de ayer, mi trabajo para el Gobierno de Puerto Rico no acaba. El día de mañana veremos qué alternativas hay, qué opciones hay porque hay un compromiso firme no solamente mío con el gobernador, sino que mío con el pueblo de Puerto Rico y el gobernador para asegurar que Puerto Rico pueda contar con el gobierno digital que esta administración quiere que ocurra”, aseguró el funcionario.

El funcionario sostuvo que no ha tenido comunicación con la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) así que no sabe con exactitud por que pasó.

“La acción del Senado de rechazar el nombramiento de Enrique Volckers es incomprensible. Su labor al mando de PRITS durante los pasados 14 meses ha sido de excelencia, con logros reconocidos por todo nuestro pueblo”, expresó Pierluisi a través de sus redes sociales.

La acción de hacerlo por descargue, sin anunciarlo, demuestra que esto es obviamente malintencionado. El Sr. Volckers continuará sirviéndole a PR y mi administración seguirá trabajando por nuestra gente a pesar de este nuevo intento de obstaculizar la obra de gobierno. (2/2) — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) March 1, 2022

Aclaró que por la Ley de Ética no puede ser contratado por servicios profesionales por lo que tendría que se empleado gubernamental.

“Veremos a ver a que se dilucida en el día de mañana, pero donde el gobernador me diga ‘Völkers, aquí yo te necesito’, ahí yo voy a estar”, sostuvo.

El nombramiento del funcionario fue sometido en tres ocasiones por el gobernador.

Völkers Nin explicó que entiende que las pasadas objeciones ocurrieron por la radicación de una planilla tardía en el 2017.

“Todo estaba claro para el mes de abril del año pasado y cuándo llega junio, cuando llega diciembre que se acaban las sesiones salía a relucir que había dudas. El reclamo era que si tienen dudas llámenme a una vista pública y sin ningún problema yo atiendo todas y cada una de las dudas de forma pública y transparente, pero esa vista pública no sé me dio, no sé me dio esa oportunidad”, aseguró.

Añadió que en las próximas semanas hubiera sido parte de una vista pública ante el Comité de Nombramientos en la que daría una presentación completa del futuro del Gobierno de Puerto Rico a nivel digital.

Völkers fue el responsable de crear el VacuId y busca todavía que se logre el marbete electrónico.