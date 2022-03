Cámara considerará enmiendas del gobernador a la reforma laboral

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo el miércoles que van a reconsiderar y aprobar en la Sesión Ordinaria del jueves las enmiendas solicitadas por el gobernador al Proyecto de la Cámara 3 conocido como Reforma Laboral.

“Vamos a irnos estrictamente a lo que dice la carta. Y lo que queremos es trabajar de buena fe. Vamos a hablar con el representante del gobernador, en este caso el gobernador interino Omar Marrero y el secretario del Departamento del Trabajo. Mañana, vamos a incluir en una reconsideración las soluciones a esa misiva y vamos a actuar para que conste en el país que nosotros la piedra en el camino para que se restituyan los derechos a los trabajadores”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Según el presidente cameral, los reclamos de enmiendas enviados por el gobernador interino, Omar Marrero Díaz, no se habían presentado por el Ejecutivo en las discusiones previas a la aprobación de la medida.

Por su parte, el portavoz de la mayoría Ángel Matos García, sostuvo que solicitar la reconsideración en o antes del sábado es importante, porque no hacerlo tenía como consecuencia que la medida quedara vetada por no firmarse.

Entretanto, el presidente de la Comisión de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García insistió en que “para mí y para la delegación del Partido Popular lo importante es que se le devuelvan los derechos perdidos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Yo sostuve una conversación con el secretario del Trabajo (Gabriel Maldonado). El se hizo disponible para trabajar las enmiendas que se le tengan que hacer al proyecto. Nos vamos a sentar, pero aquí no va a entrar ni reducción de horas de vacaciones, no reducción de días de enfermedad, ni reducción de horas en el Bono de Navidad, eso no está en negociación. Nos vamos a regir estrictamente por lo que dice la carta”.

El presidente cameral mencionó que la solicitud de reconsideración de una medida que hizo el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, en parte fue uno de los reclamos que le hizo Hernández Montañez al gobernador antes de vetar una medida por diferencias técnicas.

La carta establece que el Proyecto de la Cámara 3 modifica la forma en que se paga el tiempo extra en los casos en que el patrono y el empleado llegan a un acuerdo para trabajar una jornada semanal flexible (flexitime).

De igual forma, crea una compensación especial de tiempo extra para estudiantes, al establecer paga doble si trabaja el día de descanso, versus el empleado que no estudia que recibe compensación de tiempo y medio.

Asimismo, se elimina lenguaje que establece el derecho de los trabajadores para entablar acciones civiles en los casos en que los patronos no compensen las horas regulares y horas extras de trabajo.

Quedo fuera además el lenguaje que establece la facultad del secretario del Trabajo para intervenir a favor de los trabajadores en controversias salariales.

Finalmente, alega la carta enviada que hay unos errores de redacción que pueden provocar resultados distintos a lo que pretende lograr la medida.