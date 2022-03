Asamblea General de Naciones Unidas exige fin de la invasión rusa a Ucrania

La Asamblea General de la ONU votó el miércoles para exigir que Rusia detenga su ofensiva en Ucrania y retire todas las tropas, y naciones desde potencias mundiales hasta pequeños estados insulares condenaron las acciones de Moscú.

La votación fue de 141 a 5, con 35 abstenciones. Se produjo después de que la asamblea de 193 miembros convocara su primera sesión de emergencia desde 1997.

Las resoluciones de la asamblea no son legalmente vinculantes, pero tienen influencia para reflejar la opinión internacional. Un veto ruso hundió el viernes una resolución similar en el más poderoso Consejo de Seguridad de la ONU, pero la asamblea no permite vetos. Según las reglas especiales de la sesión de emergencia, una resolución necesita la aprobación de dos tercios de los votantes de esos países, y las abstenciones no cuentan.

Más de 90 países copatrocinaron la resolución de la asamblea. Lamentó la “agresión” de Rusia contra Ucrania “en los términos más enérgicos” y exigió el cese inmediato del uso de la fuerza por parte de Moscú y la retirada inmediata, completa e incondicional de todas las fuerzas rusas de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. La medida también pedía a Rusia que revocara la decisión de reconocer dos partes separatistas del este de Ucrania como independientes.